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ЦСР представил китайскую версию "Туристического атласа России" - 14.10.2026, ПРАЙМ
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ЦСР представил китайскую версию "Туристического атласа России"
ЦСР представил китайскую версию "Туристического атласа России" - 14.10.2026, ПРАЙМ
ЦСР представил китайскую версию "Туристического атласа России"
Центр стратегических разработок (ЦСР) на международной туристической выставке в Пекине представил китайскую версию специализированного издания... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T08:31+0300
2026-10-14T08:31+0300
бизнес
россия
пекин
дагестан
ростовская область
цср
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Центр стратегических разработок (ЦСР) на международной туристической выставке в Пекине представил китайскую версию специализированного издания эногастрономических маршрутов по стране, рассказали РИА Новости в ЦСР. "На международной туристической выставке COITM 2026 представили китайскую версию "Туристического атласа России. Эногастрономические маршруты". Первое в стране специализированное издание, подготовленное командой Павла Шинского совместно с ЦСР, объединяет авторские маршруты по винодельческим регионам, гастрономические традиции, культурные и природные достопримечательности", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый путеводитель позволяет самостоятельно спланировать путешествие или использовать готовые маршруты для разработки тематических туров. Так, атлас охватывает восемь основных винодельческих территорий страны: Дагестан, Долину Дона в Ростовской области, Краснодарский край и Адыгею, Крым, Поволжье (Волгоградскую и Саратовскую области), Севастополь, Северную Осетию и Кабардино-Балкарию, Ставропольский край. Отмечается, что для каждой территории разработаны авторские маршруты продолжительностью в до шести дней. В них включены винодельческие хозяйства с развитой туристической инфраструктурой, исторические и природные достопримечательности, рестораны и гостиницы. Заместитель генерального директора ЦСР Дмитрий Смольников отметил, что для китайских туристов гастрономия - важная частью путешествия, они с большим интересом относятся к местным кулинарным традициям, а культура вина и винного туризма открывает дополнительные возможности. "Для китайских туроператоров издание станет практическим инструментом формирования новых туристических предложений, а для нас - еще одним способом расширить географию въездного туризма и привлечь внимание к регионам, которые пока мало известны зарубежной аудитории", - добавил он. По словам ЦСР, китайское издание ориентировано как на самостоятельных путешественников, так и на профессиональный туристический рынок. Оно помогает зарубежным туроператорам формировать новые тематические программы и расширять географию поездок по России, включая в маршруты винодельческие хозяйства, гастрономические и культурные достопримечательности.
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192
40
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40
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5
4.7
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бизнес, россия, пекин, дагестан, ростовская область, цср
Бизнес, РОССИЯ, Пекин, Дагестан, Ростовская область, ЦСР
08:31 14.10.2026
 
ЦСР представил китайскую версию "Туристического атласа России"

ЦСР представил китайскую версию эногастрономического атласа России

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Центр стратегических разработок (ЦСР) на международной туристической выставке в Пекине представил китайскую версию специализированного издания эногастрономических маршрутов по стране, рассказали РИА Новости в ЦСР.
"На международной туристической выставке COITM 2026 представили китайскую версию "Туристического атласа России. Эногастрономические маршруты". Первое в стране специализированное издание, подготовленное командой Павла Шинского совместно с ЦСР, объединяет авторские маршруты по винодельческим регионам, гастрономические традиции, культурные и природные достопримечательности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый путеводитель позволяет самостоятельно спланировать путешествие или использовать готовые маршруты для разработки тематических туров.
Так, атлас охватывает восемь основных винодельческих территорий страны: Дагестан, Долину Дона в Ростовской области, Краснодарский край и Адыгею, Крым, Поволжье (Волгоградскую и Саратовскую области), Севастополь, Северную Осетию и Кабардино-Балкарию, Ставропольский край.
Отмечается, что для каждой территории разработаны авторские маршруты продолжительностью в до шести дней. В них включены винодельческие хозяйства с развитой туристической инфраструктурой, исторические и природные достопримечательности, рестораны и гостиницы.
Заместитель генерального директора ЦСР Дмитрий Смольников отметил, что для китайских туристов гастрономия - важная частью путешествия, они с большим интересом относятся к местным кулинарным традициям, а культура вина и винного туризма открывает дополнительные возможности.
"Для китайских туроператоров издание станет практическим инструментом формирования новых туристических предложений, а для нас - еще одним способом расширить географию въездного туризма и привлечь внимание к регионам, которые пока мало известны зарубежной аудитории", - добавил он.
По словам ЦСР, китайское издание ориентировано как на самостоятельных путешественников, так и на профессиональный туристический рынок. Оно помогает зарубежным туроператорам формировать новые тематические программы и расширять географию поездок по России, включая в маршруты винодельческие хозяйства, гастрономические и культурные достопримечательности.
 
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