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ЦСР пригласил турбизнес Китая на форум "Путешествуй!"
ЦСР пригласил турбизнес Китая на форум "Путешествуй!" - 14.10.2026, ПРАЙМ
ЦСР пригласил турбизнес Китая на форум "Путешествуй!"
Центр стратегических разработок (ЦСР) пригласил представителей туристического бизнеса Китая принять участие в Международном туристическом форуме "Путешествуй!", | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T08:43+0300
2026-10-14T08:43+0300
2026-10-14T08:43+0300
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туризм
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цср
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Центр стратегических разработок (ЦСР) пригласил представителей туристического бизнеса Китая принять участие в Международном туристическом форуме "Путешествуй!", который пройдет в Москве с 10 по 14 июня следующего года, рассказали РИА Новости в ЦСР.
В преддверии начала деловой программы международной туристической выставки COITM в Пекине ЦСР провел российско-китайский бизнес-завтрак, посвященный расширению сотрудничества между туристическими компаниями двух стран.
"Российская сторона пригласила китайских туроператоров и представителей туриндустрии КНР на Международный туристический форум "Путешествуй!" в 2027 году", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора ЦСР Павла Смелова, в прошлом году китайские путешественники совершили более 148 миллиона зарубежных поездок, при этом в российских отелях было зарегистрировано порядка 1,3 миллиона размещений туристов из Китая. "По итогам этого года цифра превысит 1,5 миллиона, а если мы посмотрим на взаимный турпоток, то он покажет рост более 30%", - добавил Смелов.
Он также подчеркнул, что в этом году рост связывается не только с упрощением визового режима, но и с появлением уникальных предложений для китайских туристов. Спрос туристов двух стран привел к увеличению авиарейсов между Россией и Китаем на треть, восстанавливается пассажирское железнодорожное сообщение через Забайкальск и Приморье, развиваются автобусные маршруты и автотуризм.
В свою очередь заместитель генерального директора курорта по международным отношениям и туризму Василий Афанасьев добавил, что пакетные туры на горнолыжный курорт "Роза Хутор" уже начал продавать один из крупнейших горнолыжных клубов Шанхая, а на наступающий зимний сезон уже заключен первый контракт с китайским туроператором.
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бизнес, туризм, россия, китай, москва, пекин, цср
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Пекин, ЦСР
ЦСР пригласил турбизнес Китая на форум "Путешествуй!"
ЦСР пригласил представителей турбизнеса Китая принять участие в форуме "Путешествуй!"
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Центр стратегических разработок (ЦСР) пригласил представителей туристического бизнеса Китая принять участие в Международном туристическом форуме "Путешествуй!", который пройдет в Москве с 10 по 14 июня следующего года, рассказали РИА Новости в ЦСР.
В преддверии начала деловой программы международной туристической выставки COITM в Пекине ЦСР провел российско-китайский бизнес-завтрак, посвященный расширению сотрудничества между туристическими компаниями двух стран.
"Российская сторона пригласила китайских туроператоров и представителей туриндустрии КНР на Международный туристический форум "Путешествуй!" в 2027 году", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора ЦСР Павла Смелова, в прошлом году китайские путешественники совершили более 148 миллиона зарубежных поездок, при этом в российских отелях было зарегистрировано порядка 1,3 миллиона размещений туристов из Китая. "По итогам этого года цифра превысит 1,5 миллиона, а если мы посмотрим на взаимный турпоток, то он покажет рост более 30%", - добавил Смелов.
Он также подчеркнул, что в этом году рост связывается не только с упрощением визового режима, но и с появлением уникальных предложений для китайских туристов. Спрос туристов двух стран привел к увеличению авиарейсов между Россией и Китаем на треть, восстанавливается пассажирское железнодорожное сообщение через Забайкальск и Приморье, развиваются автобусные маршруты и автотуризм.
В свою очередь заместитель генерального директора курорта по международным отношениям и туризму Василий Афанасьев добавил, что пакетные туры на горнолыжный курорт "Роза Хутор" уже начал продавать один из крупнейших горнолыжных клубов Шанхая, а на наступающий зимний сезон уже заключен первый контракт с китайским туроператором.