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Президенты стран СНГ оценили русскую кухню в Туркмении

Президенты стран СНГ оценили русскую кухню в Туркмении - 14.10.2026, ПРАЙМ

Президенты стран СНГ оценили русскую кухню в Туркмении

Минпромторг России вместе с проектом "Гастрономическая карта России" и национальным центром "Россия" организовали гастрономическую презентацию русской кухни в... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:51+0300

2026-10-14T12:51+0300

2026-10-14T12:51+0300

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Москва, 14 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России вместе с проектом "Гастрономическая карта России" и национальным центром "Россия" организовали гастрономическую презентацию русской кухни в рамках Фестиваля национальных блюд стран СНГ в Туркмении, президенты стран СНГ оценили русскую кухню, говорится в сообщении министерства. "Президенты стран СНГ оценили русскую кухню. Минпромторг России совместно с проектом "Гастрономическая карта России" и Национальным центром "Россия" организовали гастрономическую презентацию русской кухни в рамках Фестиваля национальных блюд стран СНГ. Мероприятие состоялось в национальной туристической зоне "Аваза" (Республика Туркменистан)", - говорится в сообщении. Мероприятие открыл замглавы Минпромторга России Алексей Груздев, а представляла русскую кухню президентам СНГ руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова и команда поваров. "Русская кухня становится важным элементом продвижения российской культуры на международной арене. Наши кулинарные традиции вызывают неподдельный интерес у посетителей фестиваля из стран СНГ. В их числе и главы государств", – отметил Груздев, чьи слова приводятся в сообщении. Концепция представленного на российском стенде меню – "от Дальнего Востока до Арктики и Каспия" – охватила кулинарные особенности практически всех регионов страны. В рамках мероприятия были представлены такие традиционные для России блюда, как солянка таежная из ямальской оленины со сметаной и бородинским хлебом, дальневосточная уха с камчатским крабом, минтаем, неркой и ламинарией, блины с припеком с белгородской сгущенкой и сметаной и другое.

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