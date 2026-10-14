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Президенты стран СНГ оценили русскую кухню в Туркмении - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Президенты стран СНГ оценили русскую кухню в Туркмении
Президенты стран СНГ оценили русскую кухню в Туркмении - 14.10.2026, ПРАЙМ
Президенты стран СНГ оценили русскую кухню в Туркмении
Минпромторг России вместе с проектом "Гастрономическая карта России" и национальным центром "Россия" организовали гастрономическую презентацию русской кухни в... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:51+0300
2026-10-14T12:51+0300
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россия
москва
туркмения
дальний восток
снг
минпромторг
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Москва, 14 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России вместе с проектом "Гастрономическая карта России" и национальным центром "Россия" организовали гастрономическую презентацию русской кухни в рамках Фестиваля национальных блюд стран СНГ в Туркмении, президенты стран СНГ оценили русскую кухню, говорится в сообщении министерства. "Президенты стран СНГ оценили русскую кухню. Минпромторг России совместно с проектом "Гастрономическая карта России" и Национальным центром "Россия" организовали гастрономическую презентацию русской кухни в рамках Фестиваля национальных блюд стран СНГ. Мероприятие состоялось в национальной туристической зоне "Аваза" (Республика Туркменистан)", - говорится в сообщении. Мероприятие открыл замглавы Минпромторга России Алексей Груздев, а представляла русскую кухню президентам СНГ руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова и команда поваров. "Русская кухня становится важным элементом продвижения российской культуры на международной арене. Наши кулинарные традиции вызывают неподдельный интерес у посетителей фестиваля из стран СНГ. В их числе и главы государств", – отметил Груздев, чьи слова приводятся в сообщении. Концепция представленного на российском стенде меню – "от Дальнего Востока до Арктики и Каспия" – охватила кулинарные особенности практически всех регионов страны. В рамках мероприятия были представлены такие традиционные для России блюда, как солянка таежная из ямальской оленины со сметаной и бородинским хлебом, дальневосточная уха с камчатским крабом, минтаем, неркой и ламинарией, блины с припеком с белгородской сгущенкой и сметаной и другое.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ТУРКМЕНИЯ, Дальний Восток, СНГ, Минпромторг
12:51 14.10.2026
 
Президенты стран СНГ оценили русскую кухню в Туркмении

Минпромторг организовал гастрономическую презентацию русской кухни в Туркмении

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Москва, 14 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России вместе с проектом "Гастрономическая карта России" и национальным центром "Россия" организовали гастрономическую презентацию русской кухни в рамках Фестиваля национальных блюд стран СНГ в Туркмении, президенты стран СНГ оценили русскую кухню, говорится в сообщении министерства.
"Президенты стран СНГ оценили русскую кухню. Минпромторг России совместно с проектом "Гастрономическая карта России" и Национальным центром "Россия" организовали гастрономическую презентацию русской кухни в рамках Фестиваля национальных блюд стран СНГ. Мероприятие состоялось в национальной туристической зоне "Аваза" (Республика Туркменистан)", - говорится в сообщении.
Мероприятие открыл замглавы Минпромторга России Алексей Груздев, а представляла русскую кухню президентам СНГ руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова и команда поваров.
"Русская кухня становится важным элементом продвижения российской культуры на международной арене. Наши кулинарные традиции вызывают неподдельный интерес у посетителей фестиваля из стран СНГ. В их числе и главы государств", – отметил Груздев, чьи слова приводятся в сообщении.
Концепция представленного на российском стенде меню – "от Дальнего Востока до Арктики и Каспия" – охватила кулинарные особенности практически всех регионов страны. В рамках мероприятия были представлены такие традиционные для России блюда, как солянка таежная из ямальской оленины со сметаной и бородинским хлебом, дальневосточная уха с камчатским крабом, минтаем, неркой и ламинарией, блины с припеком с белгородской сгущенкой и сметаной и другое.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАТУРКМЕНИЯДальний ВостокСНГМинпромторг
 
 
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