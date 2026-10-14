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Туроператоры зафиксировали рост спроса россиян на поездки в Европу - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Туроператоры зафиксировали рост спроса россиян на поездки в Европу
Туроператоры зафиксировали рост спроса россиян на поездки в Европу - 14.10.2026, ПРАЙМ
Туроператоры зафиксировали рост спроса россиян на поездки в Европу
Туроператоры фиксируют рост спроса российских туристов на поездки в Европу в 2026 году, несмотря на отсутствие прямых перелетов, сообщил Российский союз... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:46+0300
2026-10-14T11:46+0300
туризм
бизнес
россия
европа
франция
италия
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Туроператоры фиксируют рост спроса российских туристов на поездки в Европу в 2026 году, несмотря на отсутствие прямых перелетов, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). "В этом году туроператоры фиксируют рост интереса к посещению европейских стран, несмотря на все новые сложности с получением шенгенских и национальных виз, а также отсутствие прямых перелетов", - говорится в сообщении. Среди европейских стран у российских туристов в топе по-прежнему находятся Франция и Италия, добавляется в сообщении РСТ со ссылкой на компанию Let’s Fly. "Чаще всего запрашивают Париж и Милан. В целом за несколько лет все привыкли к увеличению времени рассмотрения документов на визу, понимают, что нужно заранее подаваться, особенно если планируешь выезд на Новый год или другие пиковые даты", - отметил управляющий директор Let’s Fly Антон Лаврухин. Однако осенью или в феврале документы рассматриваются даже быстрее, чем за три недели. Для любителей Европы в настоящее время особо ничего не поменялось, кроме сроков выдачи виз и подорожавшего консульского сбора, добавил Лаврухин. Активную заинтересованность в российских туристах проявляют и европейские туроператоры и отельеры, отмечается в сообщении союза.
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туризм, бизнес, россия, европа, франция, италия, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, Российский союз туриндустрии, РСТ
11:46 14.10.2026
 
Туроператоры зафиксировали рост спроса россиян на поездки в Европу

РСТ: туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Европу в 2026 году

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Туроператоры фиксируют рост спроса российских туристов на поездки в Европу в 2026 году, несмотря на отсутствие прямых перелетов, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
"В этом году туроператоры фиксируют рост интереса к посещению европейских стран, несмотря на все новые сложности с получением шенгенских и национальных виз, а также отсутствие прямых перелетов", - говорится в сообщении.
Среди европейских стран у российских туристов в топе по-прежнему находятся Франция и Италия, добавляется в сообщении РСТ со ссылкой на компанию Let’s Fly.
"Чаще всего запрашивают Париж и Милан. В целом за несколько лет все привыкли к увеличению времени рассмотрения документов на визу, понимают, что нужно заранее подаваться, особенно если планируешь выезд на Новый год или другие пиковые даты", - отметил управляющий директор Let’s Fly Антон Лаврухин.
Однако осенью или в феврале документы рассматриваются даже быстрее, чем за три недели. Для любителей Европы в настоящее время особо ничего не поменялось, кроме сроков выдачи виз и подорожавшего консульского сбора, добавил Лаврухин.
Активную заинтересованность в российских туристах проявляют и европейские туроператоры и отельеры, отмечается в сообщении союза.
 
ТуризмБизнесРОССИЯЕВРОПАФРАНЦИЯИТАЛИЯРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
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