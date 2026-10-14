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В Турции назвали причину замедления инфляции - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В Турции назвали причину замедления инфляции
В Турции назвали причину замедления инфляции - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Турции назвали причину замедления инфляции
Замедление процесса снижения инфляции в Турции связано, в том числе, с высокими ценами на энергоносители, заявил глава центробанка страны Фатих Карахан. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:11+0300
2026-10-14T10:11+0300
финансы
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 14 окт – ПРАЙМ. Замедление процесса снижения инфляции в Турции связано, в том числе, с высокими ценами на энергоносители, заявил глава центробанка страны Фатих Карахан. Согласно оценкам Международного валютного фонда, инфляция в Турции по итогам текущего года составит 31,2%, а в 2027 году — 26,5%. "Замедление процесса снижения инфляции в Турции связано с давлением со стороны предложения, в том числе с высокими ценами на энергоносители, однако ослабление внутреннего спроса продолжает сдерживать инфляционное давление. Несмотря на высокие цены на энергоносители, замедление базового инфляционного тренда продолжается", — отметил Карахан, слова которого приводит газета Ekonomim. По его словам, в текущем году цены на энергоносители оказали существенное влияние на инфляцию в стране. При этом слабый внутренний спрос смягчает инфляционное давление, вызванное шоками предложения. Карахан подчеркнул, что условия спроса способствуют замедлению инфляции, прежде всего в сегменте базовых товаров. Вместе с тем, по его оценке, инфляционные ожидания требуют сохранения осторожного подхода в монетарной политике. Потребительская инфляция в Турции в сентябре составила 1,84%, прогноз центробанка был 2,3%. А годовая инфляция замедлилась до 29,73%, сообщал Институт статистики Турции (TÜİK). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
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40
192
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финансы, турция, реджеп тайип эрдоган
Финансы, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
10:11 14.10.2026
 
В Турции назвали причину замедления инфляции

Глава центробанка Турции Карахан: замедление инфляции связано с ценами на энергоносители

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АНКАРА, 14 окт – ПРАЙМ. Замедление процесса снижения инфляции в Турции связано, в том числе, с высокими ценами на энергоносители, заявил глава центробанка страны Фатих Карахан.
Согласно оценкам Международного валютного фонда, инфляция в Турции по итогам текущего года составит 31,2%, а в 2027 году — 26,5%.
"Замедление процесса снижения инфляции в Турции связано с давлением со стороны предложения, в том числе с высокими ценами на энергоносители, однако ослабление внутреннего спроса продолжает сдерживать инфляционное давление. Несмотря на высокие цены на энергоносители, замедление базового инфляционного тренда продолжается", — отметил Карахан, слова которого приводит газета Ekonomim.
По его словам, в текущем году цены на энергоносители оказали существенное влияние на инфляцию в стране. При этом слабый внутренний спрос смягчает инфляционное давление, вызванное шоками предложения.
Карахан подчеркнул, что условия спроса способствуют замедлению инфляции, прежде всего в сегменте базовых товаров.
Вместе с тем, по его оценке, инфляционные ожидания требуют сохранения осторожного подхода в монетарной политике.
Потребительская инфляция в Турции в сентябре составила 1,84%, прогноз центробанка был 2,3%. А годовая инфляция замедлилась до 29,73%, сообщал Институт статистики Турции (TÜİK).
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
 
ФинансыТУРЦИЯРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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