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В Турции назвали причину замедления инфляции

В Турции назвали причину замедления инфляции - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Турции назвали причину замедления инфляции

Замедление процесса снижения инфляции в Турции связано, в том числе, с высокими ценами на энергоносители, заявил глава центробанка страны Фатих Карахан. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T10:11+0300

2026-10-14T10:11+0300

2026-10-14T10:11+0300

финансы

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 14 окт – ПРАЙМ. Замедление процесса снижения инфляции в Турции связано, в том числе, с высокими ценами на энергоносители, заявил глава центробанка страны Фатих Карахан. Согласно оценкам Международного валютного фонда, инфляция в Турции по итогам текущего года составит 31,2%, а в 2027 году — 26,5%. "Замедление процесса снижения инфляции в Турции связано с давлением со стороны предложения, в том числе с высокими ценами на энергоносители, однако ослабление внутреннего спроса продолжает сдерживать инфляционное давление. Несмотря на высокие цены на энергоносители, замедление базового инфляционного тренда продолжается", — отметил Карахан, слова которого приводит газета Ekonomim. По его словам, в текущем году цены на энергоносители оказали существенное влияние на инфляцию в стране. При этом слабый внутренний спрос смягчает инфляционное давление, вызванное шоками предложения. Карахан подчеркнул, что условия спроса способствуют замедлению инфляции, прежде всего в сегменте базовых товаров. Вместе с тем, по его оценке, инфляционные ожидания требуют сохранения осторожного подхода в монетарной политике. Потребительская инфляция в Турции в сентябре составила 1,84%, прогноз центробанка был 2,3%. А годовая инфляция замедлилась до 29,73%, сообщал Институт статистики Турции (TÜİK). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.

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финансы, турция, реджеп тайип эрдоган