https://1prime.ru/20261014/turtsija-874233838.html

В Турции назвали сроки запуска первой офшорной ветряной электростанции

В Турции назвали сроки запуска первой офшорной ветряной электростанции - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Турции назвали сроки запуска первой офшорной ветряной электростанции

Первая в Турции офшорная ветряная электростанция может быть введена в эксплуатацию в 2030-2032 годах, заявил глава Турецкой ассоциации ветряной энергетики... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:39+0300

2026-10-14T15:39+0300

2026-10-14T15:39+0300

турция

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СТАМБУЛ, 14 окт – ПРАЙМ. Первая в Турции офшорная ветряная электростанция может быть введена в эксплуатацию в 2030-2032 годах, заявил глава Турецкой ассоциации ветряной энергетики (TÜREB) Ибрагим Эрден. "Тендер на реализацию первого проекта офшорной ветряной электростанции мощностью в 1000 МВт планируется провести в начале 2027 года, на проект понадобится от 4 до 6 лет. Таким образом, реалистично ожидать запуска проекта в 2030-2032 годах", - сказал Эрден агентству Anadolu. Он отметил, что инфраструктура для таких проектов отличается от ветряных ферм на суше, так как требуется более надежный фундамент, турбины также отличаются в размере в большую сторону. Стоимость реализации проекта в море составляет 3 миллиарда долларов - в три раза выше, чем требуется для возведения аналогичного на суше. Эрден не исключил, что благодаря сотрудничеству с другими странами Турция получит технологии и знания, необходимые для данного проекта, также офшорные станции позволят создать рабочие места на верфях и в других секторах экономики. По данным на август, до 13% электричества в Турции вырабатывается ветряными электростанциями.

турция

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