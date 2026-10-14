https://1prime.ru/20261014/turtsija-874233838.html
В Турции назвали сроки запуска первой офшорной ветряной электростанции
В Турции назвали сроки запуска первой офшорной ветряной электростанции - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Турции назвали сроки запуска первой офшорной ветряной электростанции
Первая в Турции офшорная ветряная электростанция может быть введена в эксплуатацию в 2030-2032 годах, заявил глава Турецкой ассоциации ветряной энергетики... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:39+0300
2026-10-14T15:39+0300
2026-10-14T15:39+0300
турция
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СТАМБУЛ, 14 окт – ПРАЙМ. Первая в Турции офшорная ветряная электростанция может быть введена в эксплуатацию в 2030-2032 годах, заявил глава Турецкой ассоциации ветряной энергетики (TÜREB) Ибрагим Эрден.
"Тендер на реализацию первого проекта офшорной ветряной электростанции мощностью в 1000 МВт планируется провести в начале 2027 года, на проект понадобится от 4 до 6 лет. Таким образом, реалистично ожидать запуска проекта в 2030-2032 годах", - сказал Эрден агентству Anadolu.
Он отметил, что инфраструктура для таких проектов отличается от ветряных ферм на суше, так как требуется более надежный фундамент, турбины также отличаются в размере в большую сторону. Стоимость реализации проекта в море составляет 3 миллиарда долларов - в три раза выше, чем требуется для возведения аналогичного на суше.
Эрден не исключил, что благодаря сотрудничеству с другими странами Турция получит технологии и знания, необходимые для данного проекта, также офшорные станции позволят создать рабочие места на верфях и в других секторах экономики.
По данным на август, до 13% электричества в Турции вырабатывается ветряными электростанциями.
турция
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турция
В Турции назвали сроки запуска первой офшорной ветряной электростанции
Первая в Турции офшорная ветряная электростанция может быть введена в 2030-2032 годах
СТАМБУЛ, 14 окт – ПРАЙМ. Первая в Турции офшорная ветряная электростанция может быть введена в эксплуатацию в 2030-2032 годах, заявил глава Турецкой ассоциации ветряной энергетики (TÜREB) Ибрагим Эрден.
"Тендер на реализацию первого проекта офшорной ветряной электростанции мощностью в 1000 МВт планируется провести в начале 2027 года, на проект понадобится от 4 до 6 лет. Таким образом, реалистично ожидать запуска проекта в 2030-2032 годах", - сказал Эрден агентству Anadolu.
Он отметил, что инфраструктура для таких проектов отличается от ветряных ферм на суше, так как требуется более надежный фундамент, турбины также отличаются в размере в большую сторону. Стоимость реализации проекта в море составляет 3 миллиарда долларов - в три раза выше, чем требуется для возведения аналогичного на суше.
Эрден не исключил, что благодаря сотрудничеству с другими странами Турция получит технологии и знания, необходимые для данного проекта, также офшорные станции позволят создать рабочие места на верфях и в других секторах экономики.
По данным на август, до 13% электричества в Турции вырабатывается ветряными электростанциями.