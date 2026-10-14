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Украина выплатит $23,43 миллиарда за обслуживание госдолга
Украина выплатит $23,43 миллиарда за обслуживание госдолга - 14.10.2026, ПРАЙМ
Украина выплатит $23,43 миллиарда за обслуживание госдолга
Украина должна выплатить в 2027 году за обслуживание и погашение государственного долга 23,43 миллиарда долларов, следует из графика платежей украинского... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T03:33+0300
2026-10-14T03:33+0300
2026-10-14T03:33+0300
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украина
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Украина должна выплатить в 2027 году за обслуживание и погашение государственного долга 23,43 миллиарда долларов, следует из графика платежей украинского минфина, который проанализировало РИА Новости.
Министерство финансов Украины регулярно составляет график платежей для погашения госдолга страны. В график включены только те выплаты, которые украинский минфин добавил в платежный календарь. Он не отображает полную сумму госдолга Украины, который по итогам августа достиг 215,55 миллиарда долларов.
По графику платежей, опубликованному министерством финансов Украины, страна в следующем году выплатит 12,67 миллиарда долларов в счет погашения основной суммы внешнего и внутреннего долга. Еще 10,76 миллиарда долларов будут выплачены за его обслуживание. Таким образом, выплаты Украины по госдолгу в 2027 году составят 23,43 миллиарда долларов.
По оценке министерства финансов Украины, госдолг страны к концу этого года достигнет 10 триллионов 146 миллиардов гривен, или 226 миллиардов долларов. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга до 276 миллиардов долларов.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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финансы, мировая экономика, украина, запад
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД
Украина выплатит $23,43 миллиарда за обслуживание госдолга
Украина в 2027 году должна выплатить за обслуживание госдолга 23,43 миллиарда долларов
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Украина должна выплатить в 2027 году за обслуживание и погашение государственного долга 23,43 миллиарда долларов, следует из графика платежей украинского минфина, который проанализировало РИА Новости.
Министерство финансов Украины регулярно составляет график платежей для погашения госдолга страны. В график включены только те выплаты, которые украинский минфин добавил в платежный календарь. Он не отображает полную сумму госдолга Украины, который по итогам августа достиг 215,55 миллиарда долларов.
По графику платежей, опубликованному министерством финансов Украины, страна в следующем году выплатит 12,67 миллиарда долларов в счет погашения основной суммы внешнего и внутреннего долга. Еще 10,76 миллиарда долларов будут выплачены за его обслуживание. Таким образом, выплаты Украины по госдолгу в 2027 году составят 23,43 миллиарда долларов.
По оценке министерства финансов Украины, госдолг страны к концу этого года достигнет 10 триллионов 146 миллиардов гривен, или 226 миллиардов долларов. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга до 276 миллиардов долларов.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.