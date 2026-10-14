https://1prime.ru/20261014/ukraina-874223694.html

Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 млрд евро на закупку БПЛА и ракет

Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 млрд евро на закупку БПЛА и ракет - 14.10.2026, ПРАЙМ

Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 млрд евро на закупку БПЛА и ракет

Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 миллиарда евро в рамках оборонной части европейского кредита на 90 миллиардов евро для закупки беспилотников,... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:44+0300

2026-10-14T12:44+0300

2026-10-14T12:44+0300

мировая экономика

украина

киев

ес

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/08/0b/860575232_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_4319b9e2f1df4f85acbdc5aa37fecde6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 миллиарда евро в рамках оборонной части европейского кредита на 90 миллиардов евро для закупки беспилотников, радиолокационных систем, боеприпасов и другой военной продукции, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. "Сегодня Еврокомиссия перечисляет 2,86 миллиарда евро в рамках оборонной части нашего кредита Украине на 90 миллиардов евро", - написал Домбровскис в социальной сети X. Он уточнил, что средства предназначены для удовлетворения "наиболее срочных военных потребностей Украины". Кредитная программа ЕС объемом 90 миллиардов евро рассчитана на 2026–2027 годы. Из этой суммы 60 миллиардов евро предусмотрены для оборонных закупок, еще 30 миллиардов евро - для бюджетной поддержки Украины. Восьмого октября Еврокомиссия сообщила о перечислении Киеву еще 1,24 миллиарда евро на беспилотники и ракеты.

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, ес