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Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 млрд евро на закупку БПЛА и ракет
Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 млрд евро на закупку БПЛА и ракет - 14.10.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 млрд евро на закупку БПЛА и ракет
Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 миллиарда евро в рамках оборонной части европейского кредита на 90 миллиардов евро для закупки беспилотников,... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:44+0300
2026-10-14T12:44+0300
2026-10-14T12:44+0300
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 миллиарда евро в рамках оборонной части европейского кредита на 90 миллиардов евро для закупки беспилотников, радиолокационных систем, боеприпасов и другой военной продукции, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. "Сегодня Еврокомиссия перечисляет 2,86 миллиарда евро в рамках оборонной части нашего кредита Украине на 90 миллиардов евро", - написал Домбровскис в социальной сети X. Он уточнил, что средства предназначены для удовлетворения "наиболее срочных военных потребностей Украины". Кредитная программа ЕС объемом 90 миллиардов евро рассчитана на 2026–2027 годы. Из этой суммы 60 миллиардов евро предусмотрены для оборонных закупок, еще 30 миллиардов евро - для бюджетной поддержки Украины. Восьмого октября Еврокомиссия сообщила о перечислении Киеву еще 1,24 миллиарда евро на беспилотники и ракеты.
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мировая экономика, украина, киев, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЕС
Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 млрд евро на закупку БПЛА и ракет
ЕК перечислила Киеву 2,86 миллиарда евро в рамках оборонной части кредита на 90 млрд евро