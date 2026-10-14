https://1prime.ru/20261014/ukraina-874224288.html

На Украине более 30 пассажирских поездов следуют с опозданием

На Украине более 30 пассажирских поездов следуют с опозданием - 14.10.2026, ПРАЙМ

На Украине более 30 пассажирских поездов следуют с опозданием

Более 30 пассажирских поездов на Украине следуют с существенным опозданием, некоторые задерживаются более чем на 8 часов, сообщил в среду украинский телеканал... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:51+0300

2026-10-14T12:51+0300

2026-10-14T12:51+0300

бизнес

харьков

днепропетровск

украина

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Более 30 пассажирских поездов на Украине следуют с существенным опозданием, некоторые задерживаются более чем на 8 часов, сообщил в среду украинский телеканал ТСН. "Десятки поездов курсируют с задержками", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. На опубликованных телеканалом графиках движения с задержками курсирует более 30 поездов. По данным телеканала, больше всего от графика отстал рейс Харьков - Хелм, он задерживается на 8 часов 30 минут. Как сообщает телеканал, поезд Харьков - Рахов курсирует с задержкой более чем на 6 часов 30 минут, а поезда Днепропетровск - Ужгород, Хелм - Днепропетровск, Черновцы - Харьков, Львов - Харьков задерживаются более чем на 5 часов.

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бизнес, харьков, днепропетровск, украина