https://1prime.ru/20261014/ukraina-874239655.html
СМИ: кризис сталелитейной промышленности на Украине стал кошмаром для казны
СМИ: кризис сталелитейной промышленности на Украине стал кошмаром для казны - 14.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: кризис сталелитейной промышленности на Украине стал кошмаром для казны
Кризис сталелитейной промышленности на Украине обернулся кошмаром для украинского бюджета, пишет газета Telegraph. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:59+0300
2026-10-14T16:59+0300
2026-10-14T16:59+0300
промышленность
украина
запорожье
днепропетровск
вс рф
financial times
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874239655.jpg?1791986357
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Кризис сталелитейной промышленности на Украине обернулся кошмаром для украинского бюджета, пишет газета Telegraph. В середине сентября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, производящим продукцию военного назначения, в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил 20 сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности. "Эта ситуация является кошмаром для украинской казны", - говорится в публикации. Как напоминает издание, металлургический и горнодобывающий сектора ранее приносили Украине порядка 10% от ВВП, на них же приходилась примерно треть украинского экспорта.
украина
запорожье
днепропетровск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, украина, запорожье, днепропетровск, вс рф, financial times
Промышленность, УКРАИНА, ЗАПОРОЖЬЕ, Днепропетровск, ВС РФ, Financial Times
СМИ: кризис сталелитейной промышленности на Украине стал кошмаром для казны
Telegraph: кризис сталелитейной промышленности Украины обернулся кошмаром для бюджета
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Кризис сталелитейной промышленности на Украине обернулся кошмаром для украинского бюджета, пишет газета Telegraph.
В середине сентября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, производящим продукцию военного назначения, в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил 20 сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности.
"Эта ситуация является кошмаром для украинской казны", - говорится в публикации.
Как напоминает издание, металлургический и горнодобывающий сектора ранее приносили Украине порядка 10% от ВВП, на них же приходилась примерно треть украинского экспорта.