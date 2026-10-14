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СМИ: кризис сталелитейной промышленности на Украине стал кошмаром для казны - 14.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: кризис сталелитейной промышленности на Украине стал кошмаром для казны
СМИ: кризис сталелитейной промышленности на Украине стал кошмаром для казны - 14.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: кризис сталелитейной промышленности на Украине стал кошмаром для казны
Кризис сталелитейной промышленности на Украине обернулся кошмаром для украинского бюджета, пишет газета Telegraph. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:59+0300
2026-10-14T16:59+0300
промышленность
украина
запорожье
днепропетровск
вс рф
financial times
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Кризис сталелитейной промышленности на Украине обернулся кошмаром для украинского бюджета, пишет газета Telegraph. В середине сентября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, производящим продукцию военного назначения, в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил 20 сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности. "Эта ситуация является кошмаром для украинской казны", - говорится в публикации. Как напоминает издание, металлургический и горнодобывающий сектора ранее приносили Украине порядка 10% от ВВП, на них же приходилась примерно треть украинского экспорта.
украина
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40
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промышленность, украина, запорожье, днепропетровск, вс рф, financial times
Промышленность, УКРАИНА, ЗАПОРОЖЬЕ, Днепропетровск, ВС РФ, Financial Times
16:59 14.10.2026
 
СМИ: кризис сталелитейной промышленности на Украине стал кошмаром для казны

Telegraph: кризис сталелитейной промышленности Украины обернулся кошмаром для бюджета

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Кризис сталелитейной промышленности на Украине обернулся кошмаром для украинского бюджета, пишет газета Telegraph.
В середине сентября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, производящим продукцию военного назначения, в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил 20 сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности.
"Эта ситуация является кошмаром для украинской казны", - говорится в публикации.
Как напоминает издание, металлургический и горнодобывающий сектора ранее приносили Украине порядка 10% от ВВП, на них же приходилась примерно треть украинского экспорта.
 
ПромышленностьУКРАИНАЗАПОРОЖЬЕДнепропетровскВС РФFinancial Times
 
 
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