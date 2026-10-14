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Utair запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Utair запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх
Utair запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх - 14.10.2026, ПРАЙМ
Utair запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх
Авиакомпания Utair ("Ютэйр") с 25 октября запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в египетский курортный Шарм-эш-Шейх, сообщил перевозчик. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:04+0300
2026-10-14T14:04+0300
бизнес
россия
москва
шарм-эш-шейх
красное море
ютэйр
utair
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874227630.jpg?1791975881
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair ("Ютэйр") с 25 октября запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в египетский курортный Шарм-эш-Шейх, сообщил перевозчик. "Летим в Шарм-Эль-Шейх из Москвы — с 25 октября… Отправиться к Красному морю можно будет ежедневно", - говорится в сообщении. Время в пути составит 6 часов 25 минут, добавили в авиакомпании. Также Utair с 31 октября начнет выполнять рейсы в Шарм-эш-Шейх из Тюмени.
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бизнес, россия, москва, шарм-эш-шейх, красное море, ютэйр, utair
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Шарм-эш-Шейх, Красное море, ЮТэйр, Utair
14:04 14.10.2026
 
Utair запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх

Utair с 25 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair ("Ютэйр") с 25 октября запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в египетский курортный Шарм-эш-Шейх, сообщил перевозчик.
"Летим в Шарм-Эль-Шейх из Москвы — с 25 октября… Отправиться к Красному морю можно будет ежедневно", - говорится в сообщении.
Время в пути составит 6 часов 25 минут, добавили в авиакомпании.
Также Utair с 31 октября начнет выполнять рейсы в Шарм-эш-Шейх из Тюмени.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАШарм-эш-ШейхКрасное мореЮТэйрUtair
 
 
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