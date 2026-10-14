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Utair запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх

Utair запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх - 14.10.2026, ПРАЙМ

Utair запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх

Авиакомпания Utair ("Ютэйр") с 25 октября запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в египетский курортный Шарм-эш-Шейх, сообщил перевозчик. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:04+0300

2026-10-14T14:04+0300

2026-10-14T14:04+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair ("Ютэйр") с 25 октября запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в египетский курортный Шарм-эш-Шейх, сообщил перевозчик. "Летим в Шарм-Эль-Шейх из Москвы — с 25 октября… Отправиться к Красному морю можно будет ежедневно", - говорится в сообщении. Время в пути составит 6 часов 25 минут, добавили в авиакомпании. Также Utair с 31 октября начнет выполнять рейсы в Шарм-эш-Шейх из Тюмени.

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