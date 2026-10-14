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В Узбекистане снизят пошлину за международные курьерские отправления - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В Узбекистане снизят пошлину за международные курьерские отправления
В Узбекистане снизят пошлину за международные курьерские отправления - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане снизят пошлину за международные курьерские отправления
Таможенный сбор в Узбекистане за международные курьерские отправления с 1 ноября будет снижен на 20% от действующей ставки, заявило министерство юстиции страны. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:49+0300
2026-10-14T11:49+0300
мировая экономика
узбекистан
шавкат мирзиеев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874219572.jpg?1791967783
ТАШКЕНТ, 14 окт – ПРАЙМ. Таможенный сбор в Узбекистане за международные курьерские отправления с 1 ноября будет снижен на 20% от действующей ставки, заявило министерство юстиции страны. В Узбекистане с 1 мая прошлого года таможенный сбор за международные курьерские отправления установлен в размере 2% от базовой расчетной величины (0,7 доллара) за 1 килограмм груза. "С 1 ноября 2026 года действующая ставка таможенного сбора за таможенное оформление международных курьерских отправлений будет снижена на 20%", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минюста со ссылкой на соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиеева. Такая мера принята "в целях развития логистических центров в Узбекистане", добавили в ведомстве.
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мировая экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев
11:49 14.10.2026
 
В Узбекистане снизят пошлину за международные курьерские отправления

В Узбекистане с 1 ноября снизят таможенный сбор за международные курьерские отправления

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ТАШКЕНТ, 14 окт – ПРАЙМ. Таможенный сбор в Узбекистане за международные курьерские отправления с 1 ноября будет снижен на 20% от действующей ставки, заявило министерство юстиции страны.
В Узбекистане с 1 мая прошлого года таможенный сбор за международные курьерские отправления установлен в размере 2% от базовой расчетной величины (0,7 доллара) за 1 килограмм груза.
"С 1 ноября 2026 года действующая ставка таможенного сбора за таможенное оформление международных курьерских отправлений будет снижена на 20%", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минюста со ссылкой на соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиеева.
Такая мера принята "в целях развития логистических центров в Узбекистане", добавили в ведомстве.
 
Мировая экономикаУЗБЕКИСТАНШавкат Мирзиеев
 
 
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