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В Узбекистане увеличат годовую мощность транспортно-логистических центров

В Узбекистане увеличат годовую мощность транспортно-логистических центров - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане увеличат годовую мощность транспортно-логистических центров

Власти Узбекистана намерены увеличить годовую мощность транспортно-логистических центров страны до 40 миллионов тонн к 2030 году, сообщает министерство юстиции... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:54+0300

2026-10-14T12:54+0300

2026-10-14T12:54+0300

бизнес

россия

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 14 окт - ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены увеличить годовую мощность транспортно-логистических центров страны до 40 миллионов тонн к 2030 году, сообщает министерство юстиции республики. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник своим постановлением утвердил меры по развитию транспортно-логистической системы республики на 2026–2030 годы. "В частности: годовая мощность транспортно-логистических центров будет увеличена как минимум до 40 миллионов тонн", - говорится в сообщении в Telegram-канале минюста республики. В соответствии с постановлением, к 2030 году экспорт транспортных и логистических услуг должен достичь 3,5 миллиарда долларов, а объем транзитных грузоперевозок через территорию страны — 18,5 миллиона тонн. Также количество международных сухих портов, отвечающих установленным требованиям, увеличится с 24 до 30. В рамках развития отрасли ряд территорий получит специализацию в сфере транспортной логистики. В их числе — город Ханабад Андижанской области, Алатский район Бухарской области, Термезский район Сурхандарьинской области, а также Янгиюльский и Ахангаранский районы Ташкентской области. В транспортно-логистических центрах внедрят системы управления терминалами (TOS) и складскими операциями (WMS). До конца 2030 года их подключат к платформе E-logistika Министерства транспорта Узбекистана. Транспортно-логистические центры, подключенные к данной платформе, смогут до 2040 года не платить земельный и имущественный налоги, а также пошлины при ввозе отдельных видов оборудования и запасных частей, не производимых в стране, добавляется в сообщении минюста Узбекистана. По официальным данным, совокупная годовая мощность логистических центров Узбекистана сегодня составляет 27,2 миллиона тонн грузов. В стране работают 27 логистических центров, соответствующих международным стандартам, отмечается в сообщении минюста республики.

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бизнес, россия, узбекистан, шавкат мирзиеев