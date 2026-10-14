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Узбекистан и Россия прорабатывают проекты на $4,7 миллиарда

Узбекистан и Россия прорабатывают проекты на $4,7 миллиарда - 14.10.2026, ПРАЙМ

Узбекистан и Россия прорабатывают проекты на $4,7 миллиарда

Ведомства и компании Узбекистана и России прорабатывают пакет новых инициатив по реализации проектов и торговых контрактов на общую сумму 4,7 миллиарда... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:07+0300

2026-10-14T14:07+0300

2026-10-14T14:07+0300

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ТАШКЕНТ, 14 окт – ПРАЙМ. Ведомства и компании Узбекистана и России прорабатывают пакет новых инициатив по реализации проектов и торговых контрактов на общую сумму 4,7 миллиарда долларов, заявил начальник департамента узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли Эрвин Тургунов. "По итогам двух важных мероприятий с Российской Федерацией у нас подписан пакет инициатив практически на 4,7 миллиарда долларов. Туда входят инвестиционные проекты, туда входят и торговые контракты", - сказал Тургунов в ходе видеомоста в международном мультимедийном центре Sputnik Узбекистан, посвященного итогам III заседания Совета регионов Узбекистана и России. Представитель министерства напомнил, что на минувшей неделе в узбекской Фергане помимо Совета регионов также состоялось 27-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией. Тургунов отметил, что портфель достигнутых договоренностей охватывает "практически все промышленные направления". "То есть это и электротехника, и химия, нефтехимия, горно-металлургический комплекс, машиностроение, транспорт, строительные материалы, легкая, пищевая промышленность и так далее", - добавил представитель министерства. Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в экономику республики на сегодняшний день превышают 15 миллиардов долларов, портфель совместных проектов составляет порядка 60 миллиардов долларов.

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