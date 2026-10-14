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В Узбекистане построят еще один технопарк с участием Башкирии
В Узбекистане построят еще один технопарк с участием Башкирии - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане построят еще один технопарк с участием Башкирии
Строительство еще одного технопарка с участием Башкортостана начнется в Ташкентской области Узбекистана до конца года, сообщил начальник департамента... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:13+0300
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ТАШКЕНТ, 14 окт – ПРАЙМ. Строительство еще одного технопарка с участием Башкортостана начнется в Ташкентской области Узбекистана до конца года, сообщил начальник департамента узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли Эрвин Тургунов.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы при участии Республики Башкортостан создать еще один промышленный парк в Ташкентской области — это в Бекабаде. И уже до конца года мы планируем начать строительство", - сказал Тургунов в ходе видеомоста в международном мультимедийном центре Sputnik Узбекистан, посвященного итогам III заседания Совета регионов Узбекистана и России.
Тургунов напомнил, что в настоящее время в республике уже действуют три технопарка, созданный с участием российской стороны – в Ташкентской, Бухарской и Навоийской областях.
"Наша задача в том, чтобы эти предприятия с российским капиталом, они больше закупали не только сырья у Узбекистана, но больше закупали комплектующие, упаковку, услуги, и каждый новый проект чтобы опирался на отечественную цепочку поставок", - добавил представитель министерства.
Узбекистан и Россия активно сотрудничают в создании и развитии совместных технопарков. В марте 2022 года в Ташкентской области Узбекистана началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", в апреле 2023 года аналогичный технопарк открылся в Джизакской области, в апреле этого года – технопарк на территории свободно-экономической зоны "Навои".
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бизнес, россия, узбекистан, sputnik
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В Узбекистане построят еще один технопарк с участием Башкирии
В Ташкентской области Узбекистана построят еще один технопарк с участием Башкортостана
ТАШКЕНТ, 14 окт – ПРАЙМ. Строительство еще одного технопарка с участием Башкортостана начнется в Ташкентской области Узбекистана до конца года, сообщил начальник департамента узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли Эрвин Тургунов.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы при участии Республики Башкортостан создать еще один промышленный парк в Ташкентской области — это в Бекабаде. И уже до конца года мы планируем начать строительство", - сказал Тургунов в ходе видеомоста в международном мультимедийном центре Sputnik Узбекистан, посвященного итогам III заседания Совета регионов Узбекистана и России.
Тургунов напомнил, что в настоящее время в республике уже действуют три технопарка, созданный с участием российской стороны – в Ташкентской, Бухарской и Навоийской областях.
"Наша задача в том, чтобы эти предприятия с российским капиталом, они больше закупали не только сырья у Узбекистана, но больше закупали комплектующие, упаковку, услуги, и каждый новый проект чтобы опирался на отечественную цепочку поставок", - добавил представитель министерства.
Узбекистан и Россия активно сотрудничают в создании и развитии совместных технопарков. В марте 2022 года в Ташкентской области Узбекистана началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", в апреле 2023 года аналогичный технопарк открылся в Джизакской области, в апреле этого года – технопарк на территории свободно-экономической зоны "Навои".