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Магистраль в обход Алушты сократит путь к южному берегу Крыма на час

Магистраль в обход Алушты сократит путь к южному берегу Крыма на час - 14.10.2026, ПРАЙМ

Магистраль в обход Алушты сократит путь к южному берегу Крыма на час

Новая четырехполосная магистраль в обход Алушты в Крыму сократит путь от трассы "Таврида" к южному берегу Крыма в курортный сезон примерно на час, сообщил... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:14+0300

2026-10-14T15:14+0300

2026-10-14T15:14+0300

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АЛУШТА, 14 окт - ПРАЙМ. Новая четырехполосная магистраль в обход Алушты в Крыму сократит путь от трассы "Таврида" к южному берегу Крыма в курортный сезон примерно на час, сообщил журналистам заместитель начальника строительного управления генподрядчика АО "ВАД" по проектированию Павел Шуршилин. Движение транспорта открыто в среду по новой четырехполосной горной дороге в Крыму. Строительство трассы началось в 2023 году. "Новая автомобильная дорога позволит существенно сократить время в пути к южному побережью Крыма. За счет обхода Алушты мы прогнозируем, что в туристический сезон, когда большая загруженность, путь (от трассы "Таврида" - ред.) сократится на примерно один час", - сообщил Шуршилин. Магистраль протяженностью 7,8 километра пролегает через село Изобильное в обход Алушты. Частично она расположена в горной местности и включает две транспортные развязки на разных уровнях, мост через реку Улу-Узень, виадук высотой 35 метров, семь путепроводов и порядка 1,4 километра подпорных стен. Расчетная скорость движения по готовой трассе составит 100 километров в час по основному ходу и 60 километров в час – в горной местности, сообщали в АО "ВАД".

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