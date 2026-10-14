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Магистраль в обход Алушты сократит путь к южному берегу Крыма на час - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Магистраль в обход Алушты сократит путь к южному берегу Крыма на час
Магистраль в обход Алушты сократит путь к южному берегу Крыма на час - 14.10.2026, ПРАЙМ
Магистраль в обход Алушты сократит путь к южному берегу Крыма на час
Новая четырехполосная магистраль в обход Алушты в Крыму сократит путь от трассы "Таврида" к южному берегу Крыма в курортный сезон примерно на час, сообщил... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:14+0300
2026-10-14T15:14+0300
бизнес
россия
крым
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АЛУШТА, 14 окт - ПРАЙМ. Новая четырехполосная магистраль в обход Алушты в Крыму сократит путь от трассы "Таврида" к южному берегу Крыма в курортный сезон примерно на час, сообщил журналистам заместитель начальника строительного управления генподрядчика АО "ВАД" по проектированию Павел Шуршилин. Движение транспорта открыто в среду по новой четырехполосной горной дороге в Крыму. Строительство трассы началось в 2023 году. "Новая автомобильная дорога позволит существенно сократить время в пути к южному побережью Крыма. За счет обхода Алушты мы прогнозируем, что в туристический сезон, когда большая загруженность, путь (от трассы "Таврида" - ред.) сократится на примерно один час", - сообщил Шуршилин. Магистраль протяженностью 7,8 километра пролегает через село Изобильное в обход Алушты. Частично она расположена в горной местности и включает две транспортные развязки на разных уровнях, мост через реку Улу-Узень, виадук высотой 35 метров, семь путепроводов и порядка 1,4 километра подпорных стен. Расчетная скорость движения по готовой трассе составит 100 километров в час по основному ходу и 60 километров в час – в горной местности, сообщали в АО "ВАД".
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бизнес, россия, крым
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ
15:14 14.10.2026
 
Магистраль в обход Алушты сократит путь к южному берегу Крыма на час

"ВАД": новая дорога в обход Алушты сократит путь к южному берегу на час

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АЛУШТА, 14 окт - ПРАЙМ. Новая четырехполосная магистраль в обход Алушты в Крыму сократит путь от трассы "Таврида" к южному берегу Крыма в курортный сезон примерно на час, сообщил журналистам заместитель начальника строительного управления генподрядчика АО "ВАД" по проектированию Павел Шуршилин.
Движение транспорта открыто в среду по новой четырехполосной горной дороге в Крыму. Строительство трассы началось в 2023 году.
"Новая автомобильная дорога позволит существенно сократить время в пути к южному побережью Крыма. За счет обхода Алушты мы прогнозируем, что в туристический сезон, когда большая загруженность, путь (от трассы "Таврида" - ред.) сократится на примерно один час", - сообщил Шуршилин.
Магистраль протяженностью 7,8 километра пролегает через село Изобильное в обход Алушты. Частично она расположена в горной местности и включает две транспортные развязки на разных уровнях, мост через реку Улу-Узень, виадук высотой 35 метров, семь путепроводов и порядка 1,4 километра подпорных стен.
Расчетная скорость движения по готовой трассе составит 100 километров в час по основному ходу и 60 километров в час – в горной местности, сообщали в АО "ВАД".
 
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