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В Венесуэле отменили запрет на использование беспилотников

В Венесуэле отменили запрет на использование беспилотников - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Венесуэле отменили запрет на использование беспилотников

Правительство Венесуэлы отменило введенный в 2025 году запрет на использование сельскохозяйственных и коммерческих беспилотников, сообщил министр... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T02:41+0300

2026-10-14T02:41+0300

2026-10-14T02:41+0300

мировая экономика

венесуэла

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МЕХИКО, 14 окт - ПРАЙМ. Правительство Венесуэлы отменило введенный в 2025 году запрет на использование сельскохозяйственных и коммерческих беспилотников, сообщил министр производительного сельского хозяйства и земель Владимир Падрино Лопес. "Учитывая просьбы наших сельхозпроизводителей, (уполномоченный - ред.) президент Дельси Родригес решила отменить временную приостановку использования дронов, введенную в 2025 году. Эта долгожданная мера является важным шагом для модернизации сельского хозяйства, позволяя вновь более эффективно выполнять такие жизненно важные работы, как внесение удобрений, орошение и мониторинг посевов", - написал министр в своем Telegram-канале. По словам Падрино Лопеса, бывшего министра обороны, для безопасного и организованного использования беспилотников операторам необходимо получить соответствующие разрешения в Национальном институте гражданской авиации (INAC), а также иметь сертификат, страховку и пройти обучение. Чиновник отметил, что власти будут контролировать ответственное использование техники в соответствии с законодательством, и назвал отмену ограничений шагом в поддержку производства продовольствия.

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мировая экономика, венесуэла