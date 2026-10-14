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В Венесуэле отменили запрет на использование беспилотников - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В Венесуэле отменили запрет на использование беспилотников
В Венесуэле отменили запрет на использование беспилотников - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Венесуэле отменили запрет на использование беспилотников
Правительство Венесуэлы отменило введенный в 2025 году запрет на использование сельскохозяйственных и коммерческих беспилотников, сообщил министр... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T02:41+0300
2026-10-14T02:41+0300
мировая экономика
венесуэла
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МЕХИКО, 14 окт - ПРАЙМ. Правительство Венесуэлы отменило введенный в 2025 году запрет на использование сельскохозяйственных и коммерческих беспилотников, сообщил министр производительного сельского хозяйства и земель Владимир Падрино Лопес. "Учитывая просьбы наших сельхозпроизводителей, (уполномоченный - ред.) президент Дельси Родригес решила отменить временную приостановку использования дронов, введенную в 2025 году. Эта долгожданная мера является важным шагом для модернизации сельского хозяйства, позволяя вновь более эффективно выполнять такие жизненно важные работы, как внесение удобрений, орошение и мониторинг посевов", - написал министр в своем Telegram-канале. По словам Падрино Лопеса, бывшего министра обороны, для безопасного и организованного использования беспилотников операторам необходимо получить соответствующие разрешения в Национальном институте гражданской авиации (INAC), а также иметь сертификат, страховку и пройти обучение. Чиновник отметил, что власти будут контролировать ответственное использование техники в соответствии с законодательством, и назвал отмену ограничений шагом в поддержку производства продовольствия.
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мировая экономика, венесуэла
Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА
02:41 14.10.2026
 
В Венесуэле отменили запрет на использование беспилотников

Венесуэла отменила запрет на использование сельскохозяйственных и коммерческих дронов

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МЕХИКО, 14 окт - ПРАЙМ. Правительство Венесуэлы отменило введенный в 2025 году запрет на использование сельскохозяйственных и коммерческих беспилотников, сообщил министр производительного сельского хозяйства и земель Владимир Падрино Лопес.
"Учитывая просьбы наших сельхозпроизводителей, (уполномоченный - ред.) президент Дельси Родригес решила отменить временную приостановку использования дронов, введенную в 2025 году. Эта долгожданная мера является важным шагом для модернизации сельского хозяйства, позволяя вновь более эффективно выполнять такие жизненно важные работы, как внесение удобрений, орошение и мониторинг посевов", - написал министр в своем Telegram-канале.
По словам Падрино Лопеса, бывшего министра обороны, для безопасного и организованного использования беспилотников операторам необходимо получить соответствующие разрешения в Национальном институте гражданской авиации (INAC), а также иметь сертификат, страховку и пройти обучение.
Чиновник отметил, что власти будут контролировать ответственное использование техники в соответствии с законодательством, и назвал отмену ограничений шагом в поддержку производства продовольствия.
 
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