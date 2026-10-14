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Венесуэла запросила у ООН техническое содействие для укрепления плана - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Венесуэла запросила у ООН техническое содействие для укрепления плана
Венесуэла запросила у ООН техническое содействие для укрепления плана - 14.10.2026, ПРАЙМ
Венесуэла запросила у ООН техническое содействие для укрепления плана
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес запросила у Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) техническое содействие для... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T04:00+0300
2026-10-14T04:00+0300
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МЕХИКО, 14 окт - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес запросила у Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) техническое содействие для укрепления национального плана Venezuela Alimenta, направленного на искоренение голода в стране до 2030 года. "Мы запросили техническое содействие для укрепления плана Venezuela Alimenta и продвижения к нашей цели: искоренить голод до 2030 года и укрепить продовольственную безопасность венесуэльского народа", - написала Родригес в своем Telegram-канале по итогам переговоров с руководством ФАО. На встрече с генеральным директором ФАО Цюй Дунъюем Родригес представила результаты Венесуэлы в сфере национального производства продовольствия, а также государственные программы продовольственной помощи и защиты питания детей, пожилых людей и семей, находящихся в уязвимом положении. Ранее, выступая на Всемирном продовольственном форуме ФАО в Риме, Родригес объявила о запуске плана Venezuela Alimenta, который призван объединить производственные процессы в продовольственной сфере для достижения цели "нулевого голода". Родригес заявляла, что использование агропромышленного потенциала Венесуэлы выросло с 66% в 2021 году до 78% в 2025-м - страна стремится сократить зависимость от импорта за счет формирования новых производственных альянсов. Глава государства отмечала, что уровень недоедания в Венесуэле, по данным ФАО, снизился с 5,3% в 2025 году до 3% в текущем году, а школьная и социальная программа питания охватывает более 2,5 миллиона детей и более 5 миллионов семей.
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мировая экономика, венесуэла, рим, фао, оон
Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, Рим, ФАО, ООН
04:00 14.10.2026
 
Венесуэла запросила у ООН техническое содействие для укрепления плана

Президент Венесуэлы Родригес запросила у ООН техническое содействие для укрепления плана

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МЕХИКО, 14 окт - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес запросила у Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) техническое содействие для укрепления национального плана Venezuela Alimenta, направленного на искоренение голода в стране до 2030 года.
"Мы запросили техническое содействие для укрепления плана Venezuela Alimenta и продвижения к нашей цели: искоренить голод до 2030 года и укрепить продовольственную безопасность венесуэльского народа", - написала Родригес в своем Telegram-канале по итогам переговоров с руководством ФАО.
На встрече с генеральным директором ФАО Цюй Дунъюем Родригес представила результаты Венесуэлы в сфере национального производства продовольствия, а также государственные программы продовольственной помощи и защиты питания детей, пожилых людей и семей, находящихся в уязвимом положении.
Ранее, выступая на Всемирном продовольственном форуме ФАО в Риме, Родригес объявила о запуске плана Venezuela Alimenta, который призван объединить производственные процессы в продовольственной сфере для достижения цели "нулевого голода".
Родригес заявляла, что использование агропромышленного потенциала Венесуэлы выросло с 66% в 2021 году до 78% в 2025-м - страна стремится сократить зависимость от импорта за счет формирования новых производственных альянсов.
Глава государства отмечала, что уровень недоедания в Венесуэле, по данным ФАО, снизился с 5,3% в 2025 году до 3% в текущем году, а школьная и социальная программа питания охватывает более 2,5 миллиона детей и более 5 миллионов семей.
 
Мировая экономикаВЕНЕСУЭЛАРимФАОООН
 
 
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