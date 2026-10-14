https://1prime.ru/20261014/vina-874236809.html

Названы лучшие российские вина

Названы лучшие российские вина - 14.10.2026, ПРАЙМ

Названы лучшие российские вина

Издательство Simple Wine News, подразделение крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России Simple Group, представило четвертый ежегодный рейтинг лучших российских | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T16:19+0300

2026-10-14T16:19+0300

2026-10-14T16:23+0300

бизнес

simple group

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Издательство Simple Wine News, подразделение крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России Simple Group, представило четвертый ежегодный рейтинг лучших российских вин: красное вино остается сильной стороной отечественного виноделия - в топ попали сразу три каберне франа, говорится в сообщении компании. "В этом году семь вин получили максимальные 93 балла. Красные вина по-прежнему остаются сильной стороной российского виноделия. Особенно ярко в этом году проявил себя каберне фран: сразу три вина этого сорта получили максимальный балл", - добавляется там. Белые вина в свою очередь отличились разнообразием по присутствию в рейтинге. Помимо привычных представителей из шардоне и рислинга, эксперты отметили вионье, семильон, пино блан и мальвазию. Вином года признано Сира Резерв 2024 от "Усадьбы Маркотх", а звание винодельни года получил завод "Мысхако". "В целом 21 позиция вошла в самый высокий диапазон 92-93 балла и была отмечена тремя "красными звездами". Оценку в 90-91 балл: три "черные звезды" получили 173 вина. А самой многочисленной оказалась группа 88-89 баллов с двумя "звездами": в ней расположилось 301 вино", - рассказали в компании. Отмечается, что высшая оценка по сравнению с предыдущим годом немного снизилась, но это скорее связано с особенностями урожая, чем с ужесточением оценок. При этом вин, не преодолевших проходные 86 баллов, стало заметно меньше, а значит, общий уровень качества растет, пояснил вице-президент компании Анатолий Корнеев. Всего в итоговый список вошли 692 позиции. Все вина дегустировались вслепую с последующим обсуждением и аргументацией выставленных оценок. Рейтинг составлен по стобалльной системе, а вина с одинаковым количеством баллов располагаются в алфавитном порядке по названию производителя.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, simple group