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Спор VK и Apple покажет обоснованность санкций в App Store, заявил юрист - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Спор VK и Apple покажет обоснованность санкций в App Store, заявил юрист
Спор VK и Apple покажет обоснованность санкций в App Store, заявил юрист - 14.10.2026, ПРАЙМ
Спор VK и Apple покажет обоснованность санкций в App Store, заявил юрист
Судебный спор между VK и Apple из-за удаления российских приложений из App Store может показать, насколько обоснованно международные цифровые платформы... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:00+0300
2026-10-14T18:00+0300
технологии
москва
apple
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россия
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Судебный спор между VK и Apple из-за удаления российских приложений из App Store может показать, насколько обоснованно международные цифровые платформы применяют санкционные ограничения, считает партнер международной юридической фирмы TRP International Владислав Родионов. VK требует восстановить доступ к своим приложениям в App Store и взыскать с Apple судебную неустойку в размере 58 миллионов рублей за каждый день неисполнения решения суда. Компания обратилась в суд после того, как американская корпорация удалила ее приложения из своего магазина. Арбитражный суд Москвы назначил на 27 октября предварительные слушания по иску. "Спор правда достаточно интересный. VK требует возврата приложений в App Store, а за каждый день невозврата просит суд назначить астрент (судебная неустойка - ред.) в размере около 60 миллионов рублей в сутки. Но дело интересно не столько суммой неустойки, сколько тем, что он проверяет на прочность модель санкционного комплаенса глобальных платформ", — сказал Родионов РИА Новости на полях международного форума "Российская энергетическая неделя". По словам юриста, особенность дела заключается в том, что компания Apple, удалив приложения VK, публично не уточнила, какими именно санкционными ограничениями руководствовалась. Родионов считает, что у российской компании есть весомые правовые аргументы для рассмотрения спора в России. "Среди ответчиков есть действующее российское юрлицо, а после введения санкций ЕС истец может опираться на статью 248.1 АПК РФ, позволяющую рассматривать в России споры с участием подсанкционных лиц независимо от оговорок о подсудности в пользу иностранных судов", — пояснил он. Эксперт также допустил, что российский суд может взыскать с Apple судебную неустойку. При этом возможность ее фактического взыскания, по его оценке, будет зависеть от наличия у ответчиков имущества, на которое можно обратить взыскание в России, в том числе активов ООО "Эппл Рус". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14–16 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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технологии, москва, apple, ес, россия
Технологии, МОСКВА, Apple, ЕС, РОССИЯ
18:00 14.10.2026
 
Спор VK и Apple покажет обоснованность санкций в App Store, заявил юрист

Юрист: спор VK и Apple покажет, насколько обоснованны санкции в цифровых платформах

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Судебный спор между VK и Apple из-за удаления российских приложений из App Store может показать, насколько обоснованно международные цифровые платформы применяют санкционные ограничения, считает партнер международной юридической фирмы TRP International Владислав Родионов.
VK требует восстановить доступ к своим приложениям в App Store и взыскать с Apple судебную неустойку в размере 58 миллионов рублей за каждый день неисполнения решения суда. Компания обратилась в суд после того, как американская корпорация удалила ее приложения из своего магазина. Арбитражный суд Москвы назначил на 27 октября предварительные слушания по иску.
"Спор правда достаточно интересный. VK требует возврата приложений в App Store, а за каждый день невозврата просит суд назначить астрент (судебная неустойка - ред.) в размере около 60 миллионов рублей в сутки. Но дело интересно не столько суммой неустойки, сколько тем, что он проверяет на прочность модель санкционного комплаенса глобальных платформ", — сказал Родионов РИА Новости на полях международного форума "Российская энергетическая неделя".
По словам юриста, особенность дела заключается в том, что компания Apple, удалив приложения VK, публично не уточнила, какими именно санкционными ограничениями руководствовалась.
Родионов считает, что у российской компании есть весомые правовые аргументы для рассмотрения спора в России.
"Среди ответчиков есть действующее российское юрлицо, а после введения санкций ЕС истец может опираться на статью 248.1 АПК РФ, позволяющую рассматривать в России споры с участием подсанкционных лиц независимо от оговорок о подсудности в пользу иностранных судов", — пояснил он.
Эксперт также допустил, что российский суд может взыскать с Apple судебную неустойку. При этом возможность ее фактического взыскания, по его оценке, будет зависеть от наличия у ответчиков имущества, на которое можно обратить взыскание в России, в том числе активов ООО "Эппл Рус".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14–16 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
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