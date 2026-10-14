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Сервисы VK и Mail.ru работают в штатном режиме

Сервисы VK и Mail.ru работают в штатном режиме - 14.10.2026, ПРАЙМ

Сервисы VK и Mail.ru работают в штатном режиме

Сервисы VK и Mail.ru работают в штатном режиме, рассказали РИА Новости в компаниях. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:10+0300

2026-10-14T14:10+0300

2026-10-14T14:10+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Сервисы VK и Mail.ru работают в штатном режиме, рассказали РИА Новости в компаниях. Ранее днем в среду пользователи стали массово жаловаться на работу сервисов в Рунете. Проблемы наблюдаются как минимум у 20 компаний, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф", "Сервисы Mail работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе почтового сервиса. В VK также подтвердили работу: "Сервисы VK работают штатно".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, финансы