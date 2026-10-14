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Сервисы VK и Mail.ru работают в штатном режиме
Сервисы VK и Mail.ru работают в штатном режиме - 14.10.2026, ПРАЙМ
Сервисы VK и Mail.ru работают в штатном режиме
Сервисы VK и Mail.ru работают в штатном режиме, рассказали РИА Новости в компаниях. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:10+0300
2026-10-14T14:10+0300
2026-10-14T14:10+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Сервисы VK и Mail.ru работают в штатном режиме, рассказали РИА Новости в компаниях.
Ранее днем в среду пользователи стали массово жаловаться на работу сервисов в Рунете. Проблемы наблюдаются как минимум у 20 компаний, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф",
"Сервисы Mail работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе почтового сервиса.
В VK также подтвердили работу: "Сервисы VK работают штатно".
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технологии, бизнес, финансы
Технологии, Бизнес, Финансы
Сервисы VK и Mail.ru работают в штатном режиме
Сервисы VK и Mail.ru работают в штатном режиме после массовых жалоб на сбой
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Сервисы VK и Mail.ru работают в штатном режиме, рассказали РИА Новости в компаниях.
Ранее днем в среду пользователи стали массово жаловаться на работу сервисов в Рунете. Проблемы наблюдаются как минимум у 20 компаний, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф",
"Сервисы Mail работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе почтового сервиса.
В VK также подтвердили работу: "Сервисы VK работают штатно".