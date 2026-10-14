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Вклады россиян в валюте впервые за 19 лет упали ниже $19 млрд

Вклады россиян в валюте впервые за 19 лет упали ниже $19 млрд - 14.10.2026, ПРАЙМ

Вклады россиян в валюте впервые за 19 лет упали ниже $19 млрд

Объем вкладов в иностранной валюте в российских банках по итогам августа впервые почти за 19 лет упал ниже 19 миллиардов долларов, следует из данных Банка... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T02:17+0300

2026-10-14T02:17+0300

2026-10-14T02:17+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем вкладов в иностранной валюте в российских банках по итогам августа впервые почти за 19 лет упал ниже 19 миллиардов долларов, следует из данных Банка России, которые изучило РИА Новости. Объем средств россиян на депозитах в иностранной валюте на 1 сентября текущего года составил 18,6 миллиарда долларов. Это стало минимальным значением с января 2008 года (более ранних данных в открытом доступе нет). С момента начала ведения Банком России такой статистики валютные вклады россиян с каждым годом увеличивались. Пик пришелся на март 2014 года - тогда показатель достиг рекордных 85,9 миллиарда долларов. Однако статистика ЦБ показывает, что сейчас россияне предпочитают хранить валюту не на вкладах, а на текущих счетах. Объем средств на таких счетах на 1 сентября составил 20,8 миллиарда долларов, увеличившись с 2008 года в 7 раз.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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