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"Вкусвилл" проверит пасту после обнаружения кишечной палочки - 14.10.2026, ПРАЙМ
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"Вкусвилл" проверит пасту после обнаружения кишечной палочки
"Вкусвилл" проверит пасту после обнаружения кишечной палочки - 14.10.2026, ПРАЙМ
"Вкусвилл" проверит пасту после обнаружения кишечной палочки
"Вкусвилл" произвел проверку продаваемой пасты после информации об обнаружении кишечной палочки, сообщил РИА Новости ритейлер. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:11+0300
2026-10-14T12:11+0300
бизнес
россия
общество
"лента"
роспотребнадзор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874220828.jpg?1791969065
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Вкусвилл" произвел проверку продаваемой пасты после информации об обнаружении кишечной палочки, сообщил РИА Новости ритейлер. Ранее в среду в телеграм-каналах появилась информация о том, что в готовых блюдах "Ленты" и "Вкусвилла" обнаружили кишечную палочку, проверку не прошли мясо по-французски и карбонара со сливками, и Роспотребнадзор уже направил обеим компаниям уведомления о несоответствии продукции требованиям безопасности. "После того как к нам поступило официальное уведомление от Роспотребнадзора о результатах проверки пасты "Карбонара" со сливками… мы сразу же приступили к изучению деталей и уже приняли ряд мер: отправили на независимую проверку свежую партию этой же пасты", - говорится в сообщении. Там отметили, что результаты лабораторных испытаний скоро будут готовы. А в ближайшее время компания проведет дополнительный аудит производственной площадки производителя пасты. "Запросили у производителя официальное разъяснение, а также подтверждение, что он внедрил все необходимые корректирующие действия на производстве", - добавил ритейлер. Там подчеркнули, что поставщик уже предпринял ряд действий, в том числе проверил всю документацию, предоставил декларацию о соответствии и протоколы испытаний, по которым нарушения не выявлялись. Продукция перед выпуском проходит оценку соответствия. Производитель также провел внеплановую санитарную обработку производственных цехов. "Мы понимаем, что на микробиологические показатели могли повлиять условия хранения и транспортировки после выпуска продукции: перепады температуры, возможные микроповреждения упаковки", - пояснили во "Вкусвилле". Ритейлер заявил, что уже проводил лабораторные проверки продукции этого поставщика, в частности, пасты "Карбонара" со сливками, по которым отклонений не было выявлено. РИА Новости также направило запрос ритейлеру "Лента".
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бизнес, россия, общество , "лента", роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Общество , "Лента", Роспотребнадзор
12:11 14.10.2026
 
"Вкусвилл" проверит пасту после обнаружения кишечной палочки

"Вкусвилл" произвел проверку продаваемой пасты после обнаружения кишечной палочки

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Вкусвилл" произвел проверку продаваемой пасты после информации об обнаружении кишечной палочки, сообщил РИА Новости ритейлер.
Ранее в среду в телеграм-каналах появилась информация о том, что в готовых блюдах "Ленты" и "Вкусвилла" обнаружили кишечную палочку, проверку не прошли мясо по-французски и карбонара со сливками, и Роспотребнадзор уже направил обеим компаниям уведомления о несоответствии продукции требованиям безопасности.
"После того как к нам поступило официальное уведомление от Роспотребнадзора о результатах проверки пасты "Карбонара" со сливками… мы сразу же приступили к изучению деталей и уже приняли ряд мер: отправили на независимую проверку свежую партию этой же пасты", - говорится в сообщении.
Там отметили, что результаты лабораторных испытаний скоро будут готовы. А в ближайшее время компания проведет дополнительный аудит производственной площадки производителя пасты.
"Запросили у производителя официальное разъяснение, а также подтверждение, что он внедрил все необходимые корректирующие действия на производстве", - добавил ритейлер.
Там подчеркнули, что поставщик уже предпринял ряд действий, в том числе проверил всю документацию, предоставил декларацию о соответствии и протоколы испытаний, по которым нарушения не выявлялись. Продукция перед выпуском проходит оценку соответствия. Производитель также провел внеплановую санитарную обработку производственных цехов.
"Мы понимаем, что на микробиологические показатели могли повлиять условия хранения и транспортировки после выпуска продукции: перепады температуры, возможные микроповреждения упаковки", - пояснили во "Вкусвилле".
Ритейлер заявил, что уже проводил лабораторные проверки продукции этого поставщика, в частности, пасты "Карбонара" со сливками, по которым отклонений не было выявлено.
РИА Новости также направило запрос ритейлеру "Лента".
 
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