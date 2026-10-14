https://1prime.ru/20261014/vladelets-874209109.html

Владелец бара в центре Москвы выплатит Okko 530 тысяч рублей

Владелец бара в центре Москвы выплатит Okko 530 тысяч рублей - 14.10.2026, ПРАЙМ

Владелец бара в центре Москвы выплатит Okko 530 тысяч рублей

Владелец бара в центре Москвы выплатит видеосервису Okko 530 тысяч рублей за незаконные трансляции финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы 2025 года,... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T07:37+0300

2026-10-14T07:37+0300

2026-10-14T07:37+0300

бизнес

общество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874209109.jpg?1791952631

МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Владелец бара в центре Москвы выплатит видеосервису Okko 530 тысяч рублей за незаконные трансляции финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы 2025 года, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Okko обратилось в суд с требованием взыскать с ответчика 2,5 миллиона рублей компенсации – по 500 тысяч рублей за нарушение его исключительных прав на две трансляции, за нарушение прав на передачу их в эфир и за нарушение прав на программное обеспечение Okko Sport. В суде ответчик признал нарушение прав истца, и стороны договорились урегулировать спор миром. По условиям мирового соглашения владелец бара выплатит онлайн-кинотеатру 530 тысяч рублей четырьмя равными частями. Первый платеж он должен сделать до 30 октября, последний – до 31 января будущего года. Сервису Okko принадлежат эксклюзивные права на показ в России клубных турниров УЕФА.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество