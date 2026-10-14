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Владелец бара в центре Москвы выплатит Okko 530 тысяч рублей - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Владелец бара в центре Москвы выплатит Okko 530 тысяч рублей
Владелец бара в центре Москвы выплатит Okko 530 тысяч рублей - 14.10.2026, ПРАЙМ
Владелец бара в центре Москвы выплатит Okko 530 тысяч рублей
Владелец бара в центре Москвы выплатит видеосервису Okko 530 тысяч рублей за незаконные трансляции финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы 2025 года,... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T07:37+0300
2026-10-14T07:37+0300
бизнес
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874209109.jpg?1791952631
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Владелец бара в центре Москвы выплатит видеосервису Okko 530 тысяч рублей за незаконные трансляции финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы 2025 года, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Okko обратилось в суд с требованием взыскать с ответчика 2,5 миллиона рублей компенсации – по 500 тысяч рублей за нарушение его исключительных прав на две трансляции, за нарушение прав на передачу их в эфир и за нарушение прав на программное обеспечение Okko Sport. В суде ответчик признал нарушение прав истца, и стороны договорились урегулировать спор миром. По условиям мирового соглашения владелец бара выплатит онлайн-кинотеатру 530 тысяч рублей четырьмя равными частями. Первый платеж он должен сделать до 30 октября, последний – до 31 января будущего года. Сервису Okko принадлежат эксклюзивные права на показ в России клубных турниров УЕФА.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
07:37 14.10.2026
 
Владелец бара в центре Москвы выплатит Okko 530 тысяч рублей

Владелец бара в Москве выплатит Okko 530 тысяч рублей за незаконные трансляции матчей ЛЧ

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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Владелец бара в центре Москвы выплатит видеосервису Okko 530 тысяч рублей за незаконные трансляции финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы 2025 года, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Okko обратилось в суд с требованием взыскать с ответчика 2,5 миллиона рублей компенсации – по 500 тысяч рублей за нарушение его исключительных прав на две трансляции, за нарушение прав на передачу их в эфир и за нарушение прав на программное обеспечение Okko Sport.
В суде ответчик признал нарушение прав истца, и стороны договорились урегулировать спор миром. По условиям мирового соглашения владелец бара выплатит онлайн-кинотеатру 530 тысяч рублей четырьмя равными частями. Первый платеж он должен сделать до 30 октября, последний – до 31 января будущего года.
Сервису Okko принадлежат эксклюзивные права на показ в России клубных турниров УЕФА.
 
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