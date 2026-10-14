https://1prime.ru/20261014/vlasti-874246995.html
Власти США предложили новые правила налогообложения для иностранцев
Власти США предложили новые правила налогообложения для иностранцев - 14.10.2026, ПРАЙМ
Власти США предложили новые правила налогообложения для иностранцев
Власти США в среду предложили новые правила налогообложения, которые касаются получения налоговых кредитов на уплату медстраховки и напрямую затрагивают многих... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T19:03+0300
2026-10-14T19:03+0300
2026-10-14T19:03+0300
бизнес
сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874246995.jpg?1791993823
ВАШИНГТОН, 14 окт – ПРАЙМ. Власти США в среду предложили новые правила налогообложения, которые касаются получения налоговых кредитов на уплату медстраховки и напрямую затрагивают многих иностранцев, проживающих в стране.
"В отношении налоговых периодов после 31 декабря 2025 года, налогоплательщик, являющийся иностранным гражданином, находящимся в стране на законных основаниях, чей совокупный доход домохозяйства составляет менее 100% от федерального уровня бедности… и который не имеет права на участие в программе Medicaid в связи со своим статусом иностранного гражданина, не имеет права на получение налогового кредита на уплату страховых взносов", - говорится в проекте документа.
Там также подчеркивается, что иностранцы не имеют права на получение льгот в том случае, если они не являются гражданами или постоянными легальными резидентами США в течение всего периода, на который запрашивается послабление.
Как указывается в проекте, правительство будет собирать комментарии общественности по данному поводу до 29 ноября. Телефонные слушания по этому поводу назначены на 8 декабря, после чего власти должны принять окончательное решение о том, вводить или нет это правило.
Согласно закону США, на данный момент иностранцы, которые легально находятся в США и платят американские налоги, имеют право на получение налогового кредита для медстраховки в том случае, если их доход не превышает определенного уровня. Лишение их этой льготы приведет к тому, что людям придется платить полную стоимость страхового плана и приведет к многократному увеличению их расходов.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сша
Власти США предложили новые правила налогообложения для иностранцев
Власти США предложили новые правила налогообложения для иностранцев, проживающих в стране
ВАШИНГТОН, 14 окт – ПРАЙМ. Власти США в среду предложили новые правила налогообложения, которые касаются получения налоговых кредитов на уплату медстраховки и напрямую затрагивают многих иностранцев, проживающих в стране.
"В отношении налоговых периодов после 31 декабря 2025 года, налогоплательщик, являющийся иностранным гражданином, находящимся в стране на законных основаниях, чей совокупный доход домохозяйства составляет менее 100% от федерального уровня бедности… и который не имеет права на участие в программе Medicaid в связи со своим статусом иностранного гражданина, не имеет права на получение налогового кредита на уплату страховых взносов", - говорится в проекте документа.
Там также подчеркивается, что иностранцы не имеют права на получение льгот в том случае, если они не являются гражданами или постоянными легальными резидентами США в течение всего периода, на который запрашивается послабление.
Как указывается в проекте, правительство будет собирать комментарии общественности по данному поводу до 29 ноября. Телефонные слушания по этому поводу назначены на 8 декабря, после чего власти должны принять окончательное решение о том, вводить или нет это правило.
Согласно закону США, на данный момент иностранцы, которые легально находятся в США и платят американские налоги, имеют право на получение налогового кредита для медстраховки в том случае, если их доход не превышает определенного уровня. Лишение их этой льготы приведет к тому, что людям придется платить полную стоимость страхового плана и приведет к многократному увеличению их расходов.