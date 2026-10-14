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Во "Внуково" провели эвакуацию из-за срабатывания пожарной сигнализации
Во "Внуково" провели эвакуацию из-за срабатывания пожарной сигнализации - 14.10.2026, ПРАЙМ
Во "Внуково" провели эвакуацию из-за срабатывания пожарной сигнализации
Частичную эвакуацию пассажиров проводили в аэропорту "Внуково" из-за срабатывания пожарной сигнализации в одном из кафе, очагов возгорания не зафиксировано,... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T01:08+0300
2026-10-14T01:08+0300
2026-10-14T01:08+0300
бизнес
аэропорт внуково
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874206573.jpg?1791929307
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Частичную эвакуацию пассажиров проводили в аэропорту "Внуково" из-за срабатывания пожарной сигнализации в одном из кафе, очагов возгорания не зафиксировано, сообщили в аэропорту.
"В 23.10 в зоне внутреннего вылета Терминала А сработала пожарная сигнализация в одном из заведений общепита. Была проведена частичная эвакуация пассажиров... Очагов возгорания не зафиксировали", - говорится в сообщении.
Противопожарный датчик сработал из-за паров, образовавшихся во время мойки аэрогриля в одном из заведений общепита аэропорта, уточнили во "Внуково". Позже пассажиров начали возвращать в терминал, добавили в аэропорту.
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бизнес, аэропорт внуково
Во "Внуково" провели эвакуацию из-за срабатывания пожарной сигнализации
Во "Внуково" эвакуировали пассажиров из-за срабатывания пожарной сигнализации в кафе
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Частичную эвакуацию пассажиров проводили в аэропорту "Внуково" из-за срабатывания пожарной сигнализации в одном из кафе, очагов возгорания не зафиксировано, сообщили в аэропорту.
"В 23.10 в зоне внутреннего вылета Терминала А сработала пожарная сигнализация в одном из заведений общепита. Была проведена частичная эвакуация пассажиров... Очагов возгорания не зафиксировали", - говорится в сообщении.
Противопожарный датчик сработал из-за паров, образовавшихся во время мойки аэрогриля в одном из заведений общепита аэропорта, уточнили во "Внуково". Позже пассажиров начали возвращать в терминал, добавили в аэропорту.