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Во "Внуково" провели эвакуацию из-за срабатывания пожарной сигнализации

Во "Внуково" провели эвакуацию из-за срабатывания пожарной сигнализации - 14.10.2026, ПРАЙМ

Во "Внуково" провели эвакуацию из-за срабатывания пожарной сигнализации

Частичную эвакуацию пассажиров проводили в аэропорту "Внуково" из-за срабатывания пожарной сигнализации в одном из кафе, очагов возгорания не зафиксировано,... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T01:08+0300

2026-10-14T01:08+0300

2026-10-14T01:08+0300

бизнес

аэропорт внуково

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Частичную эвакуацию пассажиров проводили в аэропорту "Внуково" из-за срабатывания пожарной сигнализации в одном из кафе, очагов возгорания не зафиксировано, сообщили в аэропорту. "В 23.10 в зоне внутреннего вылета Терминала А сработала пожарная сигнализация в одном из заведений общепита. Была проведена частичная эвакуация пассажиров... Очагов возгорания не зафиксировали", - говорится в сообщении. Противопожарный датчик сработал из-за паров, образовавшихся во время мойки аэрогриля в одном из заведений общепита аэропорта, уточнили во "Внуково". Позже пассажиров начали возвращать в терминал, добавили в аэропорту.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэропорт внуково