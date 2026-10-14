https://1prime.ru/20261014/volgograd-874254010.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - 14.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T22:44+0300

2026-10-14T22:44+0300

2026-10-14T22:52+0300

бизнес

волгоград

росавиация

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. "Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, волгоград, росавиация