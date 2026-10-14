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Володин поручил взять под контроль реализацию закона об аутсорсинге ИТ - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Володин поручил взять под контроль реализацию закона об аутсорсинге ИТ
Володин поручил взять под контроль реализацию закона об аутсорсинге ИТ - 14.10.2026, ПРАЙМ
Володин поручил взять под контроль реализацию закона об аутсорсинге ИТ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по информационной политике взять под контроль реализацию закона об аутсорсинге ИТ на финансовом рынке. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:47+0300
2026-10-14T14:47+0300
финансы
россия
вячеслав володин
госдума
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874230198.jpg?1791978451
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по информационной политике взять под контроль реализацию закона об аутсорсинге ИТ на финансовом рынке. Госдума ранее приняла закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России. Закон закрепляет право кредитных и некредитных финансовых организаций привлекать другие организации к обработке информации ограниченного доступа, предварительно уведомив об этом Банк России. "С учетом того, что мы делегируем этим законом правительству, профильным министерствам и, самое главное, финансовым организациям решение этих вопросов, правильно было бы взять под контроль все вопросы, связанные с принятием решений уже по реализации нового закона. И здесь надо попросить наш комитет по информационным технологиям, Сергея Михайловича Боярского, чтобы он старался это сделать со своей стороны", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. По его словам, все, что касается аутсорсинга и особенно использования облачных услуг финансовыми организациями, должно быть под контролем профильного комитета. "И за счет этого у нас с вами будет, с одной стороны, прогресс в движении... развитие этой сферы, а с другой стороны, мы эффективно защитим права наших граждан, тех, кто пользуется финансовыми услугами, потому что это требует особого внимания", - добавил председатель Госдумы.
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финансы, россия, вячеслав володин, госдума, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума, Банк России
14:47 14.10.2026
 
Володин поручил взять под контроль реализацию закона об аутсорсинге ИТ

Володин поручил взять под контроль реализацию закона об аутсорсинге ИТ на финансовом рынке

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по информационной политике взять под контроль реализацию закона об аутсорсинге ИТ на финансовом рынке.
Госдума ранее приняла закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России. Закон закрепляет право кредитных и некредитных финансовых организаций привлекать другие организации к обработке информации ограниченного доступа, предварительно уведомив об этом Банк России.
"С учетом того, что мы делегируем этим законом правительству, профильным министерствам и, самое главное, финансовым организациям решение этих вопросов, правильно было бы взять под контроль все вопросы, связанные с принятием решений уже по реализации нового закона. И здесь надо попросить наш комитет по информационным технологиям, Сергея Михайловича Боярского, чтобы он старался это сделать со своей стороны", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, все, что касается аутсорсинга и особенно использования облачных услуг финансовыми организациями, должно быть под контролем профильного комитета.
"И за счет этого у нас с вами будет, с одной стороны, прогресс в движении... развитие этой сферы, а с другой стороны, мы эффективно защитим права наших граждан, тех, кто пользуется финансовыми услугами, потому что это требует особого внимания", - добавил председатель Госдумы.
 
ФинансыРОССИЯВячеслав ВолодинГосдумаБанк России
 
 
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