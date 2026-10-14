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Володин поручил провести анализ индексации тарифов ЖКХ в регионах - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Володин поручил провести анализ индексации тарифов ЖКХ в регионах
Володин поручил провести анализ индексации тарифов ЖКХ в регионах - 14.10.2026, ПРАЙМ
Володин поручил провести анализ индексации тарифов ЖКХ в регионах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Ирине Гусевой провести анализ... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:50+0300
2026-10-14T14:50+0300
россия
москва
санкт-петербург
казань
вячеслав володин
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Ирине Гусевой провести анализ индексации тарифов ЖКХ в регионах России. Он отметил, что ранее Госдума наделила ФАС России полномочиями по снижению тарифов. По его словам, тот, кто занимается индексацией тарифов в регионах, должен обосновывать соответствующие решения. "Я вижу, поддерживает Ирина Михайловна Гусева (глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению - ред.). Она эффективный человек, сейчас возглавила комитет. Ирина Михайловна, проработайте эти вопросы, посмотрите в разрезе регионов. Это повестка именно вашего комитета. А мы поддержим", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. По его мнению, также следует проанализировать опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Тюмени, где муниципальные предприятия занимаются тепло-водообеспечением, в то время как в других регионах - концессии. Председатель Госдумы также напомнил, что ранее президент России Владимир Путин подчеркивал важность обоснования тарифов ЖКХ, дав соответствующее поручение депутатам. "Поэтому, коллеги, надо не впадать, с одной стороны, в популизм, демагогию, а с другой стороны, взяв под контроль, спросить с тех, кто отклонился от тех решений, которые приняты на уровне правительства. Наша задача в этом", - добавил он.
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РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНЬ, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума
14:50 14.10.2026
 
Володин поручил провести анализ индексации тарифов ЖКХ в регионах

Володин поручил Гусевой провести анализ индексации тарифов ЖКХ в регионах России

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Ирине Гусевой провести анализ индексации тарифов ЖКХ в регионах России.
Он отметил, что ранее Госдума наделила ФАС России полномочиями по снижению тарифов. По его словам, тот, кто занимается индексацией тарифов в регионах, должен обосновывать соответствующие решения.
"Я вижу, поддерживает Ирина Михайловна Гусева (глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению - ред.). Она эффективный человек, сейчас возглавила комитет. Ирина Михайловна, проработайте эти вопросы, посмотрите в разрезе регионов. Это повестка именно вашего комитета. А мы поддержим", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
По его мнению, также следует проанализировать опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Тюмени, где муниципальные предприятия занимаются тепло-водообеспечением, в то время как в других регионах - концессии.
Председатель Госдумы также напомнил, что ранее президент России Владимир Путин подчеркивал важность обоснования тарифов ЖКХ, дав соответствующее поручение депутатам.
"Поэтому, коллеги, надо не впадать, с одной стороны, в популизм, демагогию, а с другой стороны, взяв под контроль, спросить с тех, кто отклонился от тех решений, которые приняты на уровне правительства. Наша задача в этом", - добавил он.
 
РОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКАЗАНЬВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума
 
 
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