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Восточный экономический форум в 2027 году пройдет во Владивостоке
Восточный экономический форум в 2027 году пройдет во Владивостоке - 14.10.2026, ПРАЙМ
Восточный экономический форум в 2027 году пройдет во Владивостоке
Восточный экономический форум в 2027 году пройдет с 31 августа по 3 сентября во Владивостоке, сообщил советник президента России, ответственный секретарь... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T08:05+0300
2026-10-14T08:05+0300
2026-10-14T08:05+0300
россия
мировая экономика
владивосток
азиатско-тихоокеанский регион
вэф
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Восточный экономический форум в 2027 году пройдет с 31 августа по 3 сентября во Владивостоке, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "XII Восточный экономический форум состоится с 31августа по 3 сентября 2027 года во Владивостоке. За время проведения Форум стал ключевым механизмом для привлечения инвестиций, укрепления международного сотрудничества и выработки решений, направленных на социально-экономическое развитие Дальнего Востока", - отметил Кобяков, слова которого приводит пресс-служба вице-премьера полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. По его словам, макрорегион играет все более значимую роль в укреплении экономических связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. "Восточный экономический форум - мероприятие международного уровня… ВЭФ стал одним из основных инструментов развития дальневосточных и северных регионов. Здесь обсуждались и были приняты преференциальные режимы, программы по внедрению и продолжению льготной ипотеки, реновации дальневосточных и арктических городов, предоставление безвозмездного участка земли по программе "Гектар", - отметил Трутнев, слова которого приводятся в сообщении.
владивосток
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россия, мировая экономика, владивосток, азиатско-тихоокеанский регион, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, Владивосток, Азиатско-Тихоокеанский регион, ВЭФ
Восточный экономический форум в 2027 году пройдет во Владивостоке
Советник президента Кобяков: ВЭФ-2027 пройдет с 31 августа по 3 сентября во Владивостоке