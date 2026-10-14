Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восточный экономический форум в 2027 году пройдет во Владивостоке - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/vostochnyy-874209629.html
Восточный экономический форум в 2027 году пройдет во Владивостоке
Восточный экономический форум в 2027 году пройдет во Владивостоке - 14.10.2026, ПРАЙМ
Восточный экономический форум в 2027 году пройдет во Владивостоке
Восточный экономический форум в 2027 году пройдет с 31 августа по 3 сентября во Владивостоке, сообщил советник президента России, ответственный секретарь... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T08:05+0300
2026-10-14T08:05+0300
россия
мировая экономика
владивосток
азиатско-тихоокеанский регион
вэф
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/09/04/861764328_0:232:2815:1815_1920x0_80_0_0_f6eda17c4d7342c00a9e27fc5422a23a.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Восточный экономический форум в 2027 году пройдет с 31 августа по 3 сентября во Владивостоке, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "XII Восточный экономический форум состоится с 31августа по 3 сентября 2027 года во Владивостоке. За время проведения Форум стал ключевым механизмом для привлечения инвестиций, укрепления международного сотрудничества и выработки решений, направленных на социально-экономическое развитие Дальнего Востока", - отметил Кобяков, слова которого приводит пресс-служба вице-премьера полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. По его словам, макрорегион играет все более значимую роль в укреплении экономических связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. "Восточный экономический форум - мероприятие международного уровня… ВЭФ стал одним из основных инструментов развития дальневосточных и северных регионов. Здесь обсуждались и были приняты преференциальные режимы, программы по внедрению и продолжению льготной ипотеки, реновации дальневосточных и арктических городов, предоставление безвозмездного участка земли по программе "Гектар", - отметил Трутнев, слова которого приводятся в сообщении.
владивосток
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/09/04/861764328_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_e18192be02f1346da2cdfd33787f200a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, владивосток, азиатско-тихоокеанский регион, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, Владивосток, Азиатско-Тихоокеанский регион, ВЭФ
08:05 14.10.2026
 
Восточный экономический форум в 2027 году пройдет во Владивостоке

Советник президента Кобяков: ВЭФ-2027 пройдет с 31 августа по 3 сентября во Владивостоке

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2022
ВЭФ-2022 - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Восточный экономический форум в 2027 году пройдет с 31 августа по 3 сентября во Владивостоке, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"XII Восточный экономический форум состоится с 31августа по 3 сентября 2027 года во Владивостоке. За время проведения Форум стал ключевым механизмом для привлечения инвестиций, укрепления международного сотрудничества и выработки решений, направленных на социально-экономическое развитие Дальнего Востока", - отметил Кобяков, слова которого приводит пресс-служба вице-премьера полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
По его словам, макрорегион играет все более значимую роль в укреплении экономических связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Восточный экономический форум - мероприятие международного уровня… ВЭФ стал одним из основных инструментов развития дальневосточных и северных регионов. Здесь обсуждались и были приняты преференциальные режимы, программы по внедрению и продолжению льготной ипотеки, реновации дальневосточных и арктических городов, предоставление безвозмездного участка земли по программе "Гектар", - отметил Трутнев, слова которого приводятся в сообщении.
 
РОССИЯМировая экономикаВладивостокАзиатско-Тихоокеанский регионВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала