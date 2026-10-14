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На Дальнем Востоке заработает система подтверждения льгот на авиабилеты

На Дальнем Востоке заработает система подтверждения льгот на авиабилеты - 14.10.2026, ПРАЙМ

На Дальнем Востоке заработает система подтверждения льгот на авиабилеты

Система автоматического подтверждения льгот на авиабилеты заработает на Дальнем Востоке с начала 2027 года, сообщил Минтранс России. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T16:22+0300

2026-10-14T16:22+0300

2026-10-14T16:22+0300

бизнес

дальний восток

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Система автоматического подтверждения льгот на авиабилеты заработает на Дальнем Востоке с начала 2027 года, сообщил Минтранс России. "Портал субсидированных перевозок позволит пассажирам покупать льготные билеты онлайн на сайте авиакомпании без предъявления оригиналов документов в авиакассах. Система автоматически проверит право на льготу. С начала 2027 года технологию планируют запустить для пассажиров, которые приобретают билеты по региональным спецтарифам внутри своего субъекта", - говорится в сообщении. Соответствующее соглашение подписали ситуационно-информационный центр Минтранса РФ и авиакомпания "Аврора". Это упростит оформление билетов, особенно для жителей отдаленных населенных пунктов и маломобильных граждан. До этого такая система работала только с федеральными перевозчиками. Интеграция с "Авророй" станет первым опытом подтверждения региональных льгот на Дальнем Востоке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, дальний восток