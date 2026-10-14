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ВТБ рассказал, кто чаще всего подключает сервис "второй руки"

ВТБ рассказал, кто чаще всего подключает сервис "второй руки" - 14.10.2026, ПРАЙМ

ВТБ рассказал, кто чаще всего подключает сервис "второй руки"

Чаще всего сервис "второй руки" для одобрения крупных операций доверенным лицом в России подключают пожилым родителям молодые люди, сообщает пресс-служба ВТБ. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:42+0300

2026-10-14T12:42+0300

2026-10-14T12:42+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Чаще всего сервис "второй руки" для одобрения крупных операций доверенным лицом в России подключают пожилым родителям молодые люди, сообщает пресс-служба ВТБ. "Чаще всего сервис "второй руки" для одобрения крупных операций доверенным лицом россияне подключают пожилым родителям (50%), выяснили аналитики ВТБ. При этом в семи из 10 случаев защитниками для своих родителей становятся молодые люди 18-25 лет, из них больше половины - женщины", - говорится в сообщении. Опрос был проведен среди клиентов банка, подключивших в ВТБ сервис "второй руки". Также, согласно сообщению, клиенты банка используют сервис для того, чтобы сохранить от мошенников деньги не только родителей, но и своих детей (34%) и супругов (29%). Отмечается, что детям дополнительную защиту чаще подключают женщины (54%), а мужчины в основном становятся помощниками для своих родителей (60%) и жен (38%). "Клиенты-доверенные лица в возрасте 25-54 лет чаще других подключают сервис детям (45%), молодые люди (18-24 года) - родителям (71%) и друзьям (29%), старшие клиенты (более 55 лет) - супругам (48%). В девяти случаях из 10 сервис активируют по инициативе помощника", - сообщает банк. Среди основных мотивов пользоваться услугой, которые назвали клиенты, риск мошенничества (46%), забота о близком (43%), подстраховка при потере смартфона или карты (28%) и помощь менее финансово грамотному близкому (26%), также отмечается там. Как ранее выяснили в ВТБ, 70% клиентов банка, которые пользуются сервисом "второй руки", старше 60 лет, а 69% клиентов банка, подключивших услугу, держат на счетах до 2 миллионов рублей, 26% - от 2,5 миллиона и 2% - от 15 миллионов рублей. Сервис "второй руки" стал обязательным для банков с 1 сентября прошлого года. Он позволяет доверить контроль над банковскими операциями родственнику или другу, который сможет подтверждать или отклонять денежные переводы и другие операции, если они покажутся ему подозрительными. Сумма, от которой нужно одобрение доверенного лица, определяется клиентом при подключении сервиса. При этом у помощника нет доступа к счету и права на самостоятельные операции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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