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В МИД рассказали о препятствиях для выплат Россией взносов в структуры ООН

В МИД рассказали о препятствиях для выплат Россией взносов в структуры ООН - 14.10.2026, ПРАЙМ

В МИД рассказали о препятствиях для выплат Россией взносов в структуры ООН

Западные санкции создают препятствия для финансирования Россией программ и выплаты взносов международным организациям системы ООН, однако Москва продолжает... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T21:58+0300

2026-10-14T21:58+0300

2026-10-14T21:58+0300

финансы

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РИМ, 14 окт - ПРАЙМ. Западные санкции создают препятствия для финансирования Россией программ и выплаты взносов международным организациям системы ООН, однако Москва продолжает исполнять свои финансовые обязательства, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов. "У нас десятки тысяч санкций. Люди говорят: мир должен становиться более безопасным, благополучным. И ключевой игрок в создании этого благополучия облагается санкциями", - сказал он российским журналистам на полях Всемирного продовольственного форума ФАО. По словам дипломата, ограничения осложняют перечисление средств, в том числе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программе (ВПП). "Какие только ни придумываются нами способы, чтобы просто наш рубль, он же доллар, он же евро, он же любая валюта, дошел до получателя", - отметил Алимов. Он пояснил, что Россия использует различные механизмы расчетов, включая переводы в рублях и открытие корреспондентских счетов, чтобы обеспечить поступление средств международным организациям. Вместе с тем финансовые структуры применяют избыточные требования - over-compliance, которые становятся "исполнением ненужных обязательств", отметил он. "Мы надежный плательщик. Мы платим деньги и в бюджет ООН, и обязательные взносы, и добровольные взносы, и находим какие-то способы, находим корреспондентские какие-то каналы", - сказал Алимов. По его словам, подобные операции осложняются необходимостью учитывать колебания валютных курсов, однако российская сторона продолжает выполнять свои обязательства. Алимов добавил, что в секретариатах международных организаций понимают значение российской помощи и заинтересованы в продолжении сотрудничества. "Вменяемые люди в секретариатах агентств, в том числе ФАО и ВПП, это прекрасно понимают. Они заинтересованы в этой помощи, что бы ни звучало с трибун на этих площадках. Люди, которые делом занимаются, они понимают, что дело должно продолжаться. И они в нас заинтересованы. Мы надежны и честны. И это встречает отклик", - заключил замминистра.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, мировая экономика, оон, россия