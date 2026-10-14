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В МИД рассказали о препятствиях для выплат Россией взносов в структуры ООН - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В МИД рассказали о препятствиях для выплат Россией взносов в структуры ООН
В МИД рассказали о препятствиях для выплат Россией взносов в структуры ООН - 14.10.2026, ПРАЙМ
В МИД рассказали о препятствиях для выплат Россией взносов в структуры ООН
Западные санкции создают препятствия для финансирования Россией программ и выплаты взносов международным организациям системы ООН, однако Москва продолжает... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T21:58+0300
2026-10-14T21:58+0300
финансы
мировая экономика
оон
россия
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РИМ, 14 окт - ПРАЙМ. Западные санкции создают препятствия для финансирования Россией программ и выплаты взносов международным организациям системы ООН, однако Москва продолжает исполнять свои финансовые обязательства, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов. "У нас десятки тысяч санкций. Люди говорят: мир должен становиться более безопасным, благополучным. И ключевой игрок в создании этого благополучия облагается санкциями", - сказал он российским журналистам на полях Всемирного продовольственного форума ФАО. По словам дипломата, ограничения осложняют перечисление средств, в том числе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программе (ВПП). "Какие только ни придумываются нами способы, чтобы просто наш рубль, он же доллар, он же евро, он же любая валюта, дошел до получателя", - отметил Алимов. Он пояснил, что Россия использует различные механизмы расчетов, включая переводы в рублях и открытие корреспондентских счетов, чтобы обеспечить поступление средств международным организациям. Вместе с тем финансовые структуры применяют избыточные требования - over-compliance, которые становятся "исполнением ненужных обязательств", отметил он. "Мы надежный плательщик. Мы платим деньги и в бюджет ООН, и обязательные взносы, и добровольные взносы, и находим какие-то способы, находим корреспондентские какие-то каналы", - сказал Алимов. По его словам, подобные операции осложняются необходимостью учитывать колебания валютных курсов, однако российская сторона продолжает выполнять свои обязательства. Алимов добавил, что в секретариатах международных организаций понимают значение российской помощи и заинтересованы в продолжении сотрудничества. "Вменяемые люди в секретариатах агентств, в том числе ФАО и ВПП, это прекрасно понимают. Они заинтересованы в этой помощи, что бы ни звучало с трибун на этих площадках. Люди, которые делом занимаются, они понимают, что дело должно продолжаться. И они в нас заинтересованы. Мы надежны и честны. И это встречает отклик", - заключил замминистра.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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финансы, мировая экономика, оон, россия
Финансы, Мировая экономика, ООН, РОССИЯ
21:58 14.10.2026
 
В МИД рассказали о препятствиях для выплат Россией взносов в структуры ООН

Алимов: западные санкции создают препятствия российским платежам в структуры ООН

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РИМ, 14 окт - ПРАЙМ. Западные санкции создают препятствия для финансирования Россией программ и выплаты взносов международным организациям системы ООН, однако Москва продолжает исполнять свои финансовые обязательства, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.
"У нас десятки тысяч санкций. Люди говорят: мир должен становиться более безопасным, благополучным. И ключевой игрок в создании этого благополучия облагается санкциями", - сказал он российским журналистам на полях Всемирного продовольственного форума ФАО.
По словам дипломата, ограничения осложняют перечисление средств, в том числе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программе (ВПП).
"Какие только ни придумываются нами способы, чтобы просто наш рубль, он же доллар, он же евро, он же любая валюта, дошел до получателя", - отметил Алимов.
Он пояснил, что Россия использует различные механизмы расчетов, включая переводы в рублях и открытие корреспондентских счетов, чтобы обеспечить поступление средств международным организациям. Вместе с тем финансовые структуры применяют избыточные требования - over-compliance, которые становятся "исполнением ненужных обязательств", отметил он.
"Мы надежный плательщик. Мы платим деньги и в бюджет ООН, и обязательные взносы, и добровольные взносы, и находим какие-то способы, находим корреспондентские какие-то каналы", - сказал Алимов.
По его словам, подобные операции осложняются необходимостью учитывать колебания валютных курсов, однако российская сторона продолжает выполнять свои обязательства.
Алимов добавил, что в секретариатах международных организаций понимают значение российской помощи и заинтересованы в продолжении сотрудничества.
"Вменяемые люди в секретариатах агентств, в том числе ФАО и ВПП, это прекрасно понимают. Они заинтересованы в этой помощи, что бы ни звучало с трибун на этих площадках. Люди, которые делом занимаются, они понимают, что дело должно продолжаться. И они в нас заинтересованы. Мы надежны и честны. И это встречает отклик", - заключил замминистра.
 
ФинансыМировая экономикаООНРОССИЯ
 
 
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