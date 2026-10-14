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Яндекс перенес беспрецедентные атаки на инфраструктуру дата-центров - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Яндекс перенес беспрецедентные атаки на инфраструктуру дата-центров
Яндекс перенес беспрецедентные атаки на инфраструктуру дата-центров - 14.10.2026, ПРАЙМ
Яндекс перенес беспрецедентные атаки на инфраструктуру дата-центров
Атаки на дата-центры "Яндекса" стали беспрецедентными по масштабу: за несколько дней под удар попали сразу три объекта компании в Рязанской, Калужской и... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:10+0300
2026-10-14T17:25+0300
технологии
общество
россия
максут шадаев
яндекс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874237900.jpg?1791987953
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Атаки на дата-центры "Яндекса" стали беспрецедентными по масштабу: за несколько дней под удар попали сразу три объекта компании в Рязанской, Калужской и Владимирской областях, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Анализом ситуации поделился эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad.Несмотря на повреждения оборудования и перебои в работе отдельных сервисов, "Яндексу" удалось оперативно восстановить их работу и избежать длительных простоев. Как отмечается в публикации, речь идет не об одиночных беспилотниках, а о концентрированных атаках: в каждый из дата-центров были направлены десятки дронов."При таком массированном налете невозможно гарантировать перехват абсолютно всех аппаратов — даже современные системы защиты не обеспечивают стопроцентной безопасности", - указал Рожин.Ситуация с дата-центрами сложнее, чем с промышленными предприятиями: не все способы физической защиты, применимые к заводам, подходят для объектов, где необходимо обеспечивать бесперебойное электроснабжение, охлаждение и работу чувствительного серверного оборудования. Несмотря на это, на данном этапе "Яндексу" удалось избежать длительных простоев. При одновременных ударах по нескольким дата-центрам такой результат нельзя считать само собой разумеющимся — компании удалось быстро восстановить работу сервисов несмотря на масштаб атак и повреждения оборудования, делает вывод эксперт.
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192
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технологии, общество , россия, максут шадаев, яндекс
Технологии, Общество , РОССИЯ, Максут Шадаев, Яндекс
17:10 14.10.2026 (обновлено: 17:25 14.10.2026)
 
Яндекс перенес беспрецедентные атаки на инфраструктуру дата-центров

Рожин: "Яндекс" смог избежать длительных простоев после атаки на дата-центры

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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Атаки на дата-центры "Яндекса" стали беспрецедентными по масштабу: за несколько дней под удар попали сразу три объекта компании в Рязанской, Калужской и Владимирской областях, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Анализом ситуации поделился эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad.
Несмотря на повреждения оборудования и перебои в работе отдельных сервисов, "Яндексу" удалось оперативно восстановить их работу и избежать длительных простоев. Как отмечается в публикации, речь идет не об одиночных беспилотниках, а о концентрированных атаках: в каждый из дата-центров были направлены десятки дронов.
"При таком массированном налете невозможно гарантировать перехват абсолютно всех аппаратов — даже современные системы защиты не обеспечивают стопроцентной безопасности", - указал Рожин.
Ситуация с дата-центрами сложнее, чем с промышленными предприятиями: не все способы физической защиты, применимые к заводам, подходят для объектов, где необходимо обеспечивать бесперебойное электроснабжение, охлаждение и работу чувствительного серверного оборудования.
Несмотря на это, на данном этапе "Яндексу" удалось избежать длительных простоев. При одновременных ударах по нескольким дата-центрам такой результат нельзя считать само собой разумеющимся — компании удалось быстро восстановить работу сервисов несмотря на масштаб атак и повреждения оборудования, делает вывод эксперт.
 
ТехнологииОбществоРОССИЯМаксут ШадаевЯндекс
 
 
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