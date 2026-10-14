https://1prime.ru/20261014/yandeks-874237900.html

Яндекс перенес беспрецедентные атаки на инфраструктуру дата-центров

Яндекс перенес беспрецедентные атаки на инфраструктуру дата-центров - 14.10.2026, ПРАЙМ

Яндекс перенес беспрецедентные атаки на инфраструктуру дата-центров

Атаки на дата-центры "Яндекса" стали беспрецедентными по масштабу: за несколько дней под удар попали сразу три объекта компании в Рязанской, Калужской и... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T17:10+0300

2026-10-14T17:10+0300

2026-10-14T17:25+0300

технологии

общество

россия

максут шадаев

яндекс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874237900.jpg?1791987953

МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Атаки на дата-центры "Яндекса" стали беспрецедентными по масштабу: за несколько дней под удар попали сразу три объекта компании в Рязанской, Калужской и Владимирской областях, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Анализом ситуации поделился эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad.Несмотря на повреждения оборудования и перебои в работе отдельных сервисов, "Яндексу" удалось оперативно восстановить их работу и избежать длительных простоев. Как отмечается в публикации, речь идет не об одиночных беспилотниках, а о концентрированных атаках: в каждый из дата-центров были направлены десятки дронов."При таком массированном налете невозможно гарантировать перехват абсолютно всех аппаратов — даже современные системы защиты не обеспечивают стопроцентной безопасности", - указал Рожин.Ситуация с дата-центрами сложнее, чем с промышленными предприятиями: не все способы физической защиты, применимые к заводам, подходят для объектов, где необходимо обеспечивать бесперебойное электроснабжение, охлаждение и работу чувствительного серверного оборудования. Несмотря на это, на данном этапе "Яндексу" удалось избежать длительных простоев. При одновременных ударах по нескольким дата-центрам такой результат нельзя считать само собой разумеющимся — компании удалось быстро восстановить работу сервисов несмотря на масштаб атак и повреждения оборудования, делает вывод эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , россия, максут шадаев, яндекс