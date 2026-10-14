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Замбия планирует продавать медь в Китай в юанях с 2027 года - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Замбия планирует продавать медь в Китай в юанях с 2027 года
Замбия планирует продавать медь в Китай в юанях с 2027 года - 14.10.2026, ПРАЙМ
Замбия планирует продавать медь в Китай в юанях с 2027 года
Замбия заявила, что часть продаж меди в Китай будет осуществляться в юанях с 2027 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на главу нацбанка африканской... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:57+0300
2026-10-14T19:03+0300
китай
замбия
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Замбия заявила, что часть продаж меди в Китай будет осуществляться в юанях с 2027 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на главу нацбанка африканской страны Денни Кальялья (Denny Kalyalya). "Реализация этого плана начнется с китайских производителей, которые уже уплачивают налоги в Замбии в юанях. Это отправная точка. Мы также надеемся, что новые кредиты также будут деноминированы в юани. Это было бы очень полезно", - передает Блумберг слова Кальялья. Глава нацбанка также отметил, что Замбия ведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о валютном обмене. Кальялья указал, что для реализации данного соглашения очень важно обеспечить его достаточными денежными потоками, пишет агентство. Он добавил, что горнодобывающие компании, продающие медь за юани, могли бы способствовать реализации этих планов. Кальялья также заявил, что продажа меди китайским покупателям за юани могла бы сократить затраты на конвертацию валюты, которая связана с использованием доллара. Он добавил, что данная мера помогла бы снизить волатильность курса замбийской национальной валюты квача. Блумберг отмечает, что африканские страны все активнее используют юань в коммерческих сделках с Китаем, а также конвертируют в китайскую валюту свой национальный долг.
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китай, замбия
КИТАЙ, ЗАМБИЯ
18:57 14.10.2026 (обновлено: 19:03 14.10.2026)
 
Замбия планирует продавать медь в Китай в юанях с 2027 года

Блумберг: Замбия будет осуществлять часть продаж меди в Китай в юанях с 2027 года

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Замбия заявила, что часть продаж меди в Китай будет осуществляться в юанях с 2027 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на главу нацбанка африканской страны Денни Кальялья (Denny Kalyalya).
"Реализация этого плана начнется с китайских производителей, которые уже уплачивают налоги в Замбии в юанях. Это отправная точка. Мы также надеемся, что новые кредиты также будут деноминированы в юани. Это было бы очень полезно", - передает Блумберг слова Кальялья.
Глава нацбанка также отметил, что Замбия ведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о валютном обмене. Кальялья указал, что для реализации данного соглашения очень важно обеспечить его достаточными денежными потоками, пишет агентство. Он добавил, что горнодобывающие компании, продающие медь за юани, могли бы способствовать реализации этих планов.
Кальялья также заявил, что продажа меди китайским покупателям за юани могла бы сократить затраты на конвертацию валюты, которая связана с использованием доллара. Он добавил, что данная мера помогла бы снизить волатильность курса замбийской национальной валюты квача.
Блумберг отмечает, что африканские страны все активнее используют юань в коммерческих сделках с Китаем, а также конвертируют в китайскую валюту свой национальный долг.
 
КИТАЙЗАМБИЯ
 
 
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