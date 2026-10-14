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Средние зарплаты агрономов в России выросли на 19 процентов
Средние зарплаты агрономов в России выросли на 19 процентов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Средние зарплаты агрономов в России выросли на 19 процентов
Средние зарплаты агрономов в третьем квартале выросли на 19% в годовом выражении и превысили 90 тысяч рублей за месяц, рассказали РИА Новости в "Авито Работе". | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T09:47+0300
2026-10-14T09:47+0300
2026-10-14T09:47+0300
финансы
авито работа
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Средние зарплаты агрономов в третьем квартале выросли на 19% в годовом выражении и превысили 90 тысяч рублей за месяц, рассказали РИА Новости в "Авито Работе".
"Средние зарплатные предложения для агрономов в третьем квартале 2026 года выросли на 19% год к году и достигли 90 758 рублей в месяц. Работодатели стали искать их на 24% чаще, чем годом ранее", - говорится в исследовании компании.
Так, на втором месте по динамике средних зарплатных предложений - сельскохозяйственные рабочие, которые подготавливают участки к посадке, ухаживают за растениями, собирают урожай и помогают содержать территорию. В третьем квартале им стали предлагать более 80 тысяч рублей за месяц, что на 15% больше, чем годом ранее. За год число вакансий для них выросло на 21%.
Третью строчку заняли пастухи - средние зарплатные предложения для них выросли на 14% и составили 60 тысяч рублей за месяц работы.
Кроме того, зарплаты увеличились у ветеринаров на 6%, у скотников - на 4%, у садовников - на 4% и у зоотехников - на 1%.
В компании отметили, что на итоговый заработок влияют сезонность, график, продолжительность рабочего дня и объем задач. Например, у пастухов режим работы зависит от организации выпаса и ухода за стадом, поэтому не всегда предполагает стандартный восьмичасовой рабочий день.
Чаще всего в третьем квартале искали садовников - за год число вакансий выросло более чем вдвое. Средние предлагаемые зарплаты для специалистов составили 64 425 рублей в месяц. Растет также число новых резюме в отрасли: у работников теплиц их стало больше на 54%, а у сельскохозяйственных рабочих - на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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финансы, авито работа
Средние зарплаты агрономов в России выросли на 19 процентов
"Авито Работа": средние зарплаты агрономов в третьем квартале выросли на 19%
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Средние зарплаты агрономов в третьем квартале выросли на 19% в годовом выражении и превысили 90 тысяч рублей за месяц, рассказали РИА Новости в "Авито Работе".
"Средние зарплатные предложения для агрономов в третьем квартале 2026 года выросли на 19% год к году и достигли 90 758 рублей в месяц. Работодатели стали искать их на 24% чаще, чем годом ранее", - говорится в исследовании компании.
Так, на втором месте по динамике средних зарплатных предложений - сельскохозяйственные рабочие, которые подготавливают участки к посадке, ухаживают за растениями, собирают урожай и помогают содержать территорию. В третьем квартале им стали предлагать более 80 тысяч рублей за месяц, что на 15% больше, чем годом ранее. За год число вакансий для них выросло на 21%.
Третью строчку заняли пастухи - средние зарплатные предложения для них выросли на 14% и составили 60 тысяч рублей за месяц работы.
Кроме того, зарплаты увеличились у ветеринаров на 6%, у скотников - на 4%, у садовников - на 4% и у зоотехников - на 1%.
В компании отметили, что на итоговый заработок влияют сезонность, график, продолжительность рабочего дня и объем задач. Например, у пастухов режим работы зависит от организации выпаса и ухода за стадом, поэтому не всегда предполагает стандартный восьмичасовой рабочий день.
Чаще всего в третьем квартале искали садовников - за год число вакансий выросло более чем вдвое. Средние предлагаемые зарплаты для специалистов составили 64 425 рублей в месяц. Растет также число новых резюме в отрасли: у работников теплиц их стало больше на 54%, а у сельскохозяйственных рабочих - на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.