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Зеленский заявил, что Украина теряет США как партнера
Зеленский заявил, что Украина теряет США как партнера - 14.10.2026, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что Украина теряет США как партнера
Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что теряет США как партнера. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T21:40+0300
2026-10-14T21:40+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что теряет США как партнера. В субботу американский президент Дональд Трамп выразил недовольство неготовностью Зеленского к мирным договоренностям, заявив, что Украине нужен новый лидер. "Жаль, что мы теряем сильного партнера. Таково мое мнение", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о первой реакции на договоренности Трампа и президента России Владимира Путина о поставках топлива из РФ. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что отношения Трампа и Зеленского находятся в своей самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме. Трамп 28 февраля 2025 года отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.
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США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что теряет США как партнера.
В субботу американский президент Дональд Трамп выразил недовольство неготовностью Зеленского к мирным договоренностям, заявив, что Украине нужен новый лидер.
"Жаль, что мы теряем сильного партнера. Таково мое мнение", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о первой реакции на договоренности Трампа и президента России Владимира Путина о поставках топлива из РФ.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что отношения Трампа и Зеленского находятся в своей самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме. Трамп 28 февраля 2025 года отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.