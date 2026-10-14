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Зеленский заявил, что Украина теряет США как партнера - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Зеленский заявил, что Украина теряет США как партнера
Зеленский заявил, что Украина теряет США как партнера - 14.10.2026, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что Украина теряет США как партнера
Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что теряет США как партнера. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T21:40+0300
2026-10-14T21:40+0300
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874252051.jpg?1792003202
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что теряет США как партнера. В субботу американский президент Дональд Трамп выразил недовольство неготовностью Зеленского к мирным договоренностям, заявив, что Украине нужен новый лидер. "Жаль, что мы теряем сильного партнера. Таково мое мнение", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о первой реакции на договоренности Трампа и президента России Владимира Путина о поставках топлива из РФ. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что отношения Трампа и Зеленского находятся в своей самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме. Трамп 28 февраля 2025 года отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.
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сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
21:40 14.10.2026
 

Зеленский заявил, что Украина теряет США как партнера

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что теряет США как партнера.
В субботу американский президент Дональд Трамп выразил недовольство неготовностью Зеленского к мирным договоренностям, заявив, что Украине нужен новый лидер.
"Жаль, что мы теряем сильного партнера. Таково мое мнение", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о первой реакции на договоренности Трампа и президента России Владимира Путина о поставках топлива из РФ.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что отношения Трампа и Зеленского находятся в своей самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме. Трамп 28 февраля 2025 года отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.
 
СШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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