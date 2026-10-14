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Рост акций усилился, а рубля — замедлился - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Рост акций усилился, а рубля — замедлился
Рост акций усилился, а рубля — замедлился - 14.10.2026, ПРАЙМ
Рост акций усилился, а рубля — замедлился
Индекс Московской биржи после пятничного роста сессию понедельника провел в боковом движении, чтобы во вторник возобновить активный подъем и обновить максимумы... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T09:07+0300
2026-10-14T09:07+0300
акции
рынок
мнения аналитиков
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874212365.jpg?1791958061
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи после пятничного роста сессию понедельника провел в боковом движении, чтобы во вторник возобновить активный подъем и обновить максимумы за четыре месяца — значение было выше 2430 пунктов. Тренд рынка акций вверх усилился после снижения геополитической риск-премии на фоне дизельной сделки Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Ориентир индекса к 2500 пунктам актуален.В лидерах вторника — акции Акционерной финансовой корпорации "Система" с почти +7%. Курс взлетал выше 7,9 рубля на фоне продажи холдингом части пакета акций "дочки" "Медси" в пользу Альфа-Банка. Это позволит сократить высокую долговую нагрузку материнской корпорации. Ближайший технический ориентир — 8 рублей, долгосрочная оценка — 10 рублей.В аутсайдерах вчерашней сессии — бумаги "Татнефти" в -3%. Но это условно, поскольку была дивидендная отсечка более чем на 4%. То есть реально курс с учетом выплат даже не упал, а подрос. Цена на закрытии над 660 рублей, разрыв под 680 рублей может быть закрыт достаточно быстро — в рамках октября. Целевой уровень — 710 рублей.Рубль несколько дней дорожал на фоне улучшения настроений на внешнем контуре. Курс доллара упал ниже 84, евро слетел под 94, а юань был дешевле 12,5. Тем не менее эмоциональный позитив может быть уже в курсах, и вскоре ожидается отскок пар — доллар позже способен вернуться к 85, евро опять на 95, а юань уже отскочил за 12,56. Фактор за курсы иностранных валют — усиленная в шесть раз относительно сентября покупка валюты Министерством финансов в рамках бюджетного правила.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
https://img.cdn1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, рынок, мнения аналитиков
Акции, Рынок, Мнения аналитиков
09:07 14.10.2026
 
Рост акций усилился, а рубля — замедлился

Эксперт Зельцер: ориентир индекса Мосбиржи к 2500 пунктам актуален

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи после пятничного роста сессию понедельника провел в боковом движении, чтобы во вторник возобновить активный подъем и обновить максимумы за четыре месяца — значение было выше 2430 пунктов. Тренд рынка акций вверх усилился после снижения геополитической риск-премии на фоне дизельной сделки Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Ориентир индекса к 2500 пунктам актуален.
В лидерах вторника — акции Акционерной финансовой корпорации "Система" с почти +7%. Курс взлетал выше 7,9 рубля на фоне продажи холдингом части пакета акций "дочки" "Медси" в пользу Альфа-Банка. Это позволит сократить высокую долговую нагрузку материнской корпорации. Ближайший технический ориентир — 8 рублей, долгосрочная оценка — 10 рублей.
В аутсайдерах вчерашней сессии — бумаги "Татнефти" в -3%. Но это условно, поскольку была дивидендная отсечка более чем на 4%. То есть реально курс с учетом выплат даже не упал, а подрос. Цена на закрытии над 660 рублей, разрыв под 680 рублей может быть закрыт достаточно быстро — в рамках октября. Целевой уровень — 710 рублей.
Рубль несколько дней дорожал на фоне улучшения настроений на внешнем контуре. Курс доллара упал ниже 84, евро слетел под 94, а юань был дешевле 12,5. Тем не менее эмоциональный позитив может быть уже в курсах, и вскоре ожидается отскок пар — доллар позже способен вернуться к 85, евро опять на 95, а юань уже отскочил за 12,56. Фактор за курсы иностранных валют — усиленная в шесть раз относительно сентября покупка валюты Министерством финансов в рамках бюджетного правила.

Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

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