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Золото и серебро заметно дешевеют после выхода данных по инфляции в США - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Золото и серебро заметно дешевеют после выхода данных по инфляции в США
Золото и серебро заметно дешевеют после выхода данных по инфляции в США - 14.10.2026, ПРАЙМ
Золото и серебро заметно дешевеют после выхода данных по инфляции в США
Биржевые цены на золото и серебро заметно снижаются в среду вечером после публикации статистики по инфляции в США, следует из данных торгов. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:35+0300
2026-10-14T17:35+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро заметно снижаются в среду вечером после публикации статистики по инфляции в США, следует из данных торгов. По состоянию на 17.09 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 57,98 доллара, или на 1,43% - до 4119,32 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 5% - до 56,548 доллара за унцию. Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась сильнее ожиданий - до 3,7% с августовских 3,4%. В месячном выражении потребительские цены ожидаемо выросли на 0,6%. Данные по инфляции могут оказать влияние на дальнейшую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, около 54% аналитиков ожидают в октябре второго подряд повышения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Днем ранее такого решения ждали лишь 22% опрошенных экспертов. Статистика также привела к резкому укреплению доллара, что оказывает давление на котировки золота. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в среду вечером растет на 0,6% - до 102,84 пункта. "То, что данные по инфляции оказались выше ожиданий и продолжают оставаться на уровнях, превышающих целевые показатели ФРС, на данный момент указывает на то, что вероятность повышения процентных ставок ФРС возрастает. В результате мы наблюдаем рост курса доллара и усиление давления на рынок золота", - цитирует агентство Рейтер директора по торговле металлами в High Ridge Futures Дэвида Мегера (David Meger). На этом фоне также наблюдается заметное снижение цен на платину и палладий. По состоянию на 17.09 мск январский фьючерс на платину дешевел на 2,53% - до 1629 долларов за тройскую унцию, декабрьский фьючерс на палладий - на 1,39%, до 1111,75 доллара за унцию.
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40
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40
192
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рынок, сша, comex
Рынок, США, Comex
17:35 14.10.2026
 
Золото и серебро заметно дешевеют после выхода данных по инфляции в США

Золото и серебро дешевеют на данных по инфляции в США

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро заметно снижаются в среду вечером после публикации статистики по инфляции в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.09 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 57,98 доллара, или на 1,43% - до 4119,32 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 5% - до 56,548 доллара за унцию.
Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась сильнее ожиданий - до 3,7% с августовских 3,4%. В месячном выражении потребительские цены ожидаемо выросли на 0,6%.
Данные по инфляции могут оказать влияние на дальнейшую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, около 54% аналитиков ожидают в октябре второго подряд повышения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Днем ранее такого решения ждали лишь 22% опрошенных экспертов.
Статистика также привела к резкому укреплению доллара, что оказывает давление на котировки золота. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в среду вечером растет на 0,6% - до 102,84 пункта.
"То, что данные по инфляции оказались выше ожиданий и продолжают оставаться на уровнях, превышающих целевые показатели ФРС, на данный момент указывает на то, что вероятность повышения процентных ставок ФРС возрастает. В результате мы наблюдаем рост курса доллара и усиление давления на рынок золота", - цитирует агентство Рейтер директора по торговле металлами в High Ridge Futures Дэвида Мегера (David Meger).
На этом фоне также наблюдается заметное снижение цен на платину и палладий. По состоянию на 17.09 мск январский фьючерс на платину дешевел на 2,53% - до 1629 долларов за тройскую унцию, декабрьский фьючерс на палладий - на 1,39%, до 1111,75 доллара за унцию.
 
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