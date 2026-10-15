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"АгроНэкст" 27 октября соберет заявки на облигации на 5 млрд рублей - 15.10.2026, ПРАЙМ
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"АгроНэкст" 27 октября соберет заявки на облигации на 5 млрд рублей
"АгроНэкст" 27 октября соберет заявки на облигации на 5 млрд рублей - 15.10.2026, ПРАЙМ
"АгроНэкст" 27 октября соберет заявки на облигации на 5 млрд рублей
Группа компаний "АгроНэкст" планирует 27 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 5 миллиардов рублей,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:54+0300
2026-10-15T13:54+0300
рынок
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Группа компаний "АгроНэкст" планирует 27 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания предложит пятилетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два или два с половиной года и ежемесячными купонами. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия не выше 275 базисных пунктов с офертой через два года или не выше 285 базисных пунктов с офертой через два с половиной года. Эмитент облигаций - ООО "Русбонд-Удобрения", поручители - АО "Невинномысский Азот" и АО "НАК "Азот", оферент - ООО "АгроНэкст". Ковенанты - утрата эмитентом статуса аффилированного лица в отношении любого из следующих лиц: АО "НАК "Азот", АО "Невинномысский Азот", ООО "ЕвроХим-БМУ", ООО "ПГ Фосфорит", АО "ЕвроХим-СЗ". Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 октября. "АгроНэкст" - российская компания, производящая широкий спектр минеральных удобрений, а также продукты органического синтеза для промышленного использования.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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рынок, финансы, россия, банк россии
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Банк России
13:54 15.10.2026
 
"АгроНэкст" 27 октября соберет заявки на облигации на 5 млрд рублей

"АгроНэкст" 27 октября соберет заявки инвесторов на облигации на 5 млрд руб

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Группа компаний "АгроНэкст" планирует 27 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания предложит пятилетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два или два с половиной года и ежемесячными купонами.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия не выше 275 базисных пунктов с офертой через два года или не выше 285 базисных пунктов с офертой через два с половиной года.
Эмитент облигаций - ООО "Русбонд-Удобрения", поручители - АО "Невинномысский Азот" и АО "НАК "Азот", оферент - ООО "АгроНэкст".
Ковенанты - утрата эмитентом статуса аффилированного лица в отношении любого из следующих лиц: АО "НАК "Азот", АО "Невинномысский Азот", ООО "ЕвроХим-БМУ", ООО "ПГ Фосфорит", АО "ЕвроХим-СЗ".
Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 октября.
"АгроНэкст" - российская компания, производящая широкий спектр минеральных удобрений, а также продукты органического синтеза для промышленного использования.
 
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