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"АгроНэкст" 27 октября соберет заявки на облигации на 5 млрд рублей

"АгроНэкст" 27 октября соберет заявки на облигации на 5 млрд рублей - 15.10.2026, ПРАЙМ

"АгроНэкст" 27 октября соберет заявки на облигации на 5 млрд рублей

Группа компаний "АгроНэкст" планирует 27 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 5 миллиардов рублей,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:54+0300

2026-10-15T13:54+0300

2026-10-15T13:54+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Группа компаний "АгроНэкст" планирует 27 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания предложит пятилетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два или два с половиной года и ежемесячными купонами. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия не выше 275 базисных пунктов с офертой через два года или не выше 285 базисных пунктов с офертой через два с половиной года. Эмитент облигаций - ООО "Русбонд-Удобрения", поручители - АО "Невинномысский Азот" и АО "НАК "Азот", оферент - ООО "АгроНэкст". Ковенанты - утрата эмитентом статуса аффилированного лица в отношении любого из следующих лиц: АО "НАК "Азот", АО "Невинномысский Азот", ООО "ЕвроХим-БМУ", ООО "ПГ Фосфорит", АО "ЕвроХим-СЗ". Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 октября. "АгроНэкст" - российская компания, производящая широкий спектр минеральных удобрений, а также продукты органического синтеза для промышленного использования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, финансы, россия, банк россии