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"Акрон" разместит биржевые облигации в объеме 900 миллионов юаней
"Акрон" разместит биржевые облигации в объеме 900 миллионов юаней - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Акрон" разместит биржевые облигации в объеме 900 миллионов юаней
"Акрон" разместит биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, в объеме 900 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:33+0300
2026-10-15T18:33+0300
2026-10-15T18:33+0300
рынок
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Акрон" разместит биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, в объеме 900 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 8,85% годовых. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии БО-002Р-04 с ежемесячной выплатой купонов и погашением амортизационными частями. Номинальная стоимость облигаций - 1000 юаней. Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона, амортизации и погашении - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях. Расчеты по облигациям при вторичном обращении возможны в юанях или рублях. Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 октября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
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ПРАЙМ
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рынок, акрон, банк россии
Рынок, Акрон, Банк России
"Акрон" разместит биржевые облигации в объеме 900 миллионов юаней
"Акрон" разместит биржевые облигации в объеме 900 миллионов юаней
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Акрон" разместит биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, в объеме 900 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 8,85% годовых.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии БО-002Р-04 с ежемесячной выплатой купонов и погашением амортизационными частями. Номинальная стоимость облигаций - 1000 юаней.
Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России
, при выплате купона, амортизации и погашении - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях. Расчеты по облигациям при вторичном обращении возможны в юанях или рублях.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 октября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".