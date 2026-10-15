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Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 0,2%
Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 0,2% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 0,2%
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается на 0,2%, следует из данных Московской биржи. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T08:07+0300
2026-10-15T08:07+0300
2026-10-15T08:07+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.01 мск снижается на 0,2% относительно предыдущего закрытия, до 2 416,72 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя. С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности, главного - IMOEX, во все торговые сессии.
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рынок, акции, торги, мосбиржа, индекс мосбиржи
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 0,2%
Индекс Мосбиржи в начале утренней торговой сессии снижается на 0,2% - до 2 416,72 пункта
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается на 0,2%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.01 мск снижается на 0,2% относительно предыдущего закрытия, до 2 416,72 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя.
С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности, главного - IMOEX, во все торговые сессии.