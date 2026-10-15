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Акции Ericsson дорожают на 10% после выхода отчетности

Акции Ericsson дорожают на 10% после выхода отчетности - 15.10.2026, ПРАЙМ

Акции Ericsson дорожают на 10% после выхода отчетности

Акции шведской телекоммуникационной компании Ericsson дорожают примерно на 10% после выхода финансовой отчетности, свидетельствуют биржевые данные. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:33+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Акции шведской телекоммуникационной компании Ericsson дорожают примерно на 10% после выхода финансовой отчетности, свидетельствуют биржевые данные. По состоянию на 12.09 мск акции Ericsson растут в цене на предторгах в США на 10,54% - до 10,59 доллара за бумагу. По итогам понедельника акции подешевели на 1,34%, до 9,58 доллара. Бумаги Ericsson на бирже в Стокгольме в то же время дорожают на 8,81% - до 105,6 шведской кроны (10,58 доллара). Согласно опубликованной отчетности, по итогам прошлого квартала скорректированная показатель прибыли компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизилась в годовом выражении на 36%, до 10,1 миллиарда крон (около 1 миллиарда долларов). Средняя оценка аналитиков составляла 7,93 миллиарда крон. Квартальная чистая прибыль компании упала на 48,7% в годовом выражении, до 5,797 миллиарда крон (580,6 миллиона долларов). Разводненная прибыль на акцию сократилась до 1,77 кроны (0,17 доллара) с 3,33 кроны. Выручка поднялась на 5,7% в годовом выражении - до 59,478 миллиарда крон (5,95 миллиарда долларов). За первые три квартала чистая прибыль компании сократилась на 46,6% в годовом выражении, до 10,76 миллиарда крон (1,075 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию упала до 3,24 кроны (0,32 доллара) с 5,94 кроны. Выручка снизилась на 3,5% в годовом выражении - до 161,5 миллиарда крон (16,2 миллиарда долларов). Ericsson - шведской телекоммуникационной компании, основанная в 1876 году. Штаб-квартира находится в Стокгольме. Число сотрудников по состоянию на 30 сентября составляет 85,417 тысячи человек.

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