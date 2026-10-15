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Алиханов рассказал о внедрении искусственного интеллекта на химзаводах

Алиханов рассказал о внедрении искусственного интеллекта на химзаводах - 15.10.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о внедрении искусственного интеллекта на химзаводах

Внедрение искусственного интеллекта на предприятиях химического и металлургического секторов позволяет снизить аварийность, заявил глава Минпромторга России... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T19:56+0300

2026-10-15T19:56+0300

2026-10-15T20:07+0300

промышленность

технологии

россия

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта на предприятиях химического и металлургического секторов позволяет снизить аварийность, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Внедрение нейронных сетей, искусственного интеллекта позволяет потом выявлять какие-то проблемные области и сразу заранее на них реагировать. Очень много химических компаний, металлургических компаний сейчас применяют этот искусственный интеллект, и это позволяет снизить аварийность на этих предприятиях", - сказал министр в ходе форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия". В конце августа текущего года Алиханов заявлял, что новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, объем субсидий российским организациям на возмещение затрат по роботизации и автоматизации производств в 2027 году планируется на уровне 900 миллионов рублей, в 2028 году - 2,556 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, технологии, россия, антон алиханов, минпромторг