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Алиханов рассказал о внедрении искусственного интеллекта на химзаводах - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Алиханов рассказал о внедрении искусственного интеллекта на химзаводах
Алиханов рассказал о внедрении искусственного интеллекта на химзаводах - 15.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о внедрении искусственного интеллекта на химзаводах
Внедрение искусственного интеллекта на предприятиях химического и металлургического секторов позволяет снизить аварийность, заявил глава Минпромторга России... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:56+0300
2026-10-15T20:07+0300
промышленность
технологии
россия
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта на предприятиях химического и металлургического секторов позволяет снизить аварийность, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Внедрение нейронных сетей, искусственного интеллекта позволяет потом выявлять какие-то проблемные области и сразу заранее на них реагировать. Очень много химических компаний, металлургических компаний сейчас применяют этот искусственный интеллект, и это позволяет снизить аварийность на этих предприятиях", - сказал министр в ходе форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия". В конце августа текущего года Алиханов заявлял, что новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, объем субсидий российским организациям на возмещение затрат по роботизации и автоматизации производств в 2027 году планируется на уровне 900 миллионов рублей, в 2028 году - 2,556 миллиарда рублей.
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промышленность, технологии, россия, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, Технологии, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
19:56 15.10.2026 (обновлено: 20:07 15.10.2026)
 
Алиханов рассказал о внедрении искусственного интеллекта на химзаводах

Алиханов: внедрение ИИ на промышленных предприятиях позволяет снизить аварийность

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта на предприятиях химического и металлургического секторов позволяет снизить аварийность, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Внедрение нейронных сетей, искусственного интеллекта позволяет потом выявлять какие-то проблемные области и сразу заранее на них реагировать. Очень много химических компаний, металлургических компаний сейчас применяют этот искусственный интеллект, и это позволяет снизить аварийность на этих предприятиях", - сказал министр в ходе форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
В конце августа текущего года Алиханов заявлял, что новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, объем субсидий российским организациям на возмещение затрат по роботизации и автоматизации производств в 2027 году планируется на уровне 900 миллионов рублей, в 2028 году - 2,556 миллиарда рублей.
 
ПромышленностьТехнологииРОССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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