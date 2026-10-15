https://1prime.ru/20261015/alihanov-874304114.html
Алиханов рассказал о внедрении искусственного интеллекта на химзаводах
Алиханов рассказал о внедрении искусственного интеллекта на химзаводах - 15.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о внедрении искусственного интеллекта на химзаводах
Внедрение искусственного интеллекта на предприятиях химического и металлургического секторов позволяет снизить аварийность, заявил глава Минпромторга России... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:56+0300
2026-10-15T19:56+0300
2026-10-15T20:07+0300
промышленность
технологии
россия
антон алиханов
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874304114.jpg?1792084053
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта на предприятиях химического и металлургического секторов позволяет снизить аварийность, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Внедрение нейронных сетей, искусственного интеллекта позволяет потом выявлять какие-то проблемные области и сразу заранее на них реагировать. Очень много химических компаний, металлургических компаний сейчас применяют этот искусственный интеллект, и это позволяет снизить аварийность на этих предприятиях", - сказал министр в ходе форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия". В конце августа текущего года Алиханов заявлял, что новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, объем субсидий российским организациям на возмещение затрат по роботизации и автоматизации производств в 2027 году планируется на уровне 900 миллионов рублей, в 2028 году - 2,556 миллиарда рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, технологии, россия, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, Технологии, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов рассказал о внедрении искусственного интеллекта на химзаводах
Алиханов: внедрение ИИ на промышленных предприятиях позволяет снизить аварийность
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта на предприятиях химического и металлургического секторов позволяет снизить аварийность, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Внедрение нейронных сетей, искусственного интеллекта позволяет потом выявлять какие-то проблемные области и сразу заранее на них реагировать. Очень много химических компаний, металлургических компаний сейчас применяют этот искусственный интеллект, и это позволяет снизить аварийность на этих предприятиях", - сказал министр в ходе форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
В конце августа текущего года Алиханов заявлял, что новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, объем субсидий российским организациям на возмещение затрат по роботизации и автоматизации производств в 2027 году планируется на уровне 900 миллионов рублей, в 2028 году - 2,556 миллиарда рублей.