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"Альтернатива для Германии" готовит запросы в правительство

"Альтернатива для Германии" готовит запросы в правительство - 15.10.2026, ПРАЙМ

"Альтернатива для Германии" готовит запросы в правительство

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) готовит запросы в правительство ФРГ о расследовании подрыва "Северных потоков", члены партии будут выяснять, что именно | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T02:12+0300

2026-10-15T02:12+0300

2026-10-15T02:12+0300

газ

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фрг

европа

олаф шольц

дмитрий песков

адг

северный поток - 2

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) готовит запросы в правительство ФРГ о расследовании подрыва "Северных потоков", члены партии будут выяснять, что именно власти не учли в следствии, сообщили "Известиям" парламентарии. В среду суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу о подрыве "Северного потока", оно продолжалось более двух часов. Следующее заседание назначено на 27 октября, а весь судебный процесс продлится как минимум до 2027 года. Член комитета бундестага по экономике и энергетике от АдГ Штеффен Котре в беседе с "Известиями" отметил, что Германию прежде всего интересуют политические обстоятельства дела и пассивность федерального правительства. "Мы будем выяснять, что именно и где власти не сделали, какие данные и где имелись, почему эти данные не были проанализированы, а также какие контакты и обмен информацией происходили между спецслужбами, ведомствами и другими органами", - сказал парламентарий газете, добавив, что они готовят запросы в федеральное правительство. По словам его однопартийца Маттиаса Моосдорфа, сейчас важно выяснить все обстоятельства подрыва и сделать информацию о произошедшем достоянием общественности. Он отметил, что поддержка украинского правительства, которое в АдГ считают причастным к этому теракту, не отвечает интересам Германии. "Вначале Олаф Шольц (экс-канцлер ФРГ - ред.) говорил, что, возможно, это сделали русские. Позже звучали версии о причастности польского и американского правительств. А сейчас все указывает на то, что украинское правительство было хорошо осведомлено о готовящейся атаке и, возможно, оказало непосредственную поддержку ее проведению", - подчеркнул Моосдорф. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

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газ, германия, фрг, европа, олаф шольц, дмитрий песков, адг, северный поток - 2