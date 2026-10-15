https://1prime.ru/20261015/alternativa-874255799.html
"Альтернатива для Германии" готовит запросы в правительство
"Альтернатива для Германии" готовит запросы в правительство - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Альтернатива для Германии" готовит запросы в правительство
Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) готовит запросы в правительство ФРГ о расследовании подрыва "Северных потоков", члены партии будут выяснять, что именно | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T02:12+0300
2026-10-15T02:12+0300
2026-10-15T02:12+0300
газ
германия
фрг
европа
олаф шольц
дмитрий песков
адг
северный поток - 2
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874255799.jpg?1792019531
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) готовит запросы в правительство ФРГ о расследовании подрыва "Северных потоков", члены партии будут выяснять, что именно власти не учли в следствии, сообщили "Известиям" парламентарии.
В среду суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу о подрыве "Северного потока", оно продолжалось более двух часов. Следующее заседание назначено на 27 октября, а весь судебный процесс продлится как минимум до 2027 года.
Член комитета бундестага по экономике и энергетике от АдГ Штеффен Котре в беседе с "Известиями" отметил, что Германию прежде всего интересуют политические обстоятельства дела и пассивность федерального правительства.
"Мы будем выяснять, что именно и где власти не сделали, какие данные и где имелись, почему эти данные не были проанализированы, а также какие контакты и обмен информацией происходили между спецслужбами, ведомствами и другими органами", - сказал парламентарий газете, добавив, что они готовят запросы в федеральное правительство.
По словам его однопартийца Маттиаса Моосдорфа, сейчас важно выяснить все обстоятельства подрыва и сделать информацию о произошедшем достоянием общественности. Он отметил, что поддержка украинского правительства, которое в АдГ считают причастным к этому теракту, не отвечает интересам Германии.
"Вначале Олаф Шольц (экс-канцлер ФРГ - ред.) говорил, что, возможно, это сделали русские. Позже звучали версии о причастности польского и американского правительств. А сейчас все указывает на то, что украинское правительство было хорошо осведомлено о готовящейся атаке и, возможно, оказало непосредственную поддержку ее проведению", - подчеркнул Моосдорф.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
германия
фрг
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, германия, фрг, европа, олаф шольц, дмитрий песков, адг, северный поток - 2
Газ, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, ЕВРОПА, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, АдГ, Северный поток - 2
"Альтернатива для Германии" готовит запросы в правительство
АдГ готовит запросы в правительство ФРГ о расследовании подрыва "Северных потоков"
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) готовит запросы в правительство ФРГ о расследовании подрыва "Северных потоков", члены партии будут выяснять, что именно власти не учли в следствии, сообщили "Известиям" парламентарии.
В среду суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу о подрыве "Северного потока", оно продолжалось более двух часов. Следующее заседание назначено на 27 октября, а весь судебный процесс продлится как минимум до 2027 года.
Член комитета бундестага по экономике и энергетике от АдГ Штеффен Котре в беседе с "Известиями" отметил, что Германию прежде всего интересуют политические обстоятельства дела и пассивность федерального правительства.
"Мы будем выяснять, что именно и где власти не сделали, какие данные и где имелись, почему эти данные не были проанализированы, а также какие контакты и обмен информацией происходили между спецслужбами, ведомствами и другими органами", - сказал парламентарий газете, добавив, что они готовят запросы в федеральное правительство.
По словам его однопартийца Маттиаса Моосдорфа, сейчас важно выяснить все обстоятельства подрыва и сделать информацию о произошедшем достоянием общественности. Он отметил, что поддержка украинского правительства, которое в АдГ считают причастным к этому теракту, не отвечает интересам Германии.
"Вначале Олаф Шольц (экс-канцлер ФРГ - ред.) говорил, что, возможно, это сделали русские. Позже звучали версии о причастности польского и американского правительств. А сейчас все указывает на то, что украинское правительство было хорошо осведомлено о готовящейся атаке и, возможно, оказало непосредственную поддержку ее проведению", - подчеркнул Моосдорф.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.