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В США средняя цена на дизельное топливо достигла 6,3 доллара за галлон

В США средняя цена на дизельное топливо достигла 6,3 доллара за галлон - 15.10.2026, ПРАЙМ

В США средняя цена на дизельное топливо достигла 6,3 доллара за галлон

Средняя цена на дизельное топливо в США достигла 6,3 доллара за галлон (около 3,8 литра), прибавив в последние дни на фоне ожидания поставок из России,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:40+0300

2026-10-15T16:40+0300

2026-10-15T16:40+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо в США достигла 6,3 доллара за галлон (около 3,8 литра), прибавив в последние дни на фоне ожидания поставок из России, свидетельствуют данные аналитиков, которые изучило РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ. Минфин США позднее выпустил лицензию, которой разрешил операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизтоплива российского происхождения до 7 апреля 2027 года. По данным американских СМИ, нефтепродукты из России могут появиться в США в ближайшие две недели. Как следует из данных аналитиков, средняя цена на дизтопливо в Штатах 9 октября снизилась до 6,278 с 6,284 доллара в предыдущий день. 12 октября цена снова несколько упала, до 6,266 доллара, но прибавляла в следующие дни. Нынешний уровень стоимости - 6,317 доллара за галлон - выше того, что был неделю и месяц назад, свидетельствую данные аналитиков.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, владимир путин