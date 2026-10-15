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Apple впервые закрыла торги выше 5 триллионов долларов
Apple впервые закрыла торги выше 5 триллионов долларов - 15.10.2026, ПРАЙМ
Apple впервые закрыла торги выше 5 триллионов долларов
Акции Apple в среду, 14 октября, закрыли торги выше отметки в 5 триллионов долларов капитализации. Компания стала второй после Nvidia, завершившей торговый день | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:02+0300
2026-10-15T13:02+0300
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Акции Apple в среду, 14 октября, закрыли торги выше отметки в 5 триллионов долларов капитализации. Компания стала второй после Nvidia, завершившей торговый день выше этого уровня. Внутри сессий капитализация Apple шесть раз преодолевала эту отметку, но ни разу не закрывалась выше, пишет WSJ.Рубеж взят через полтора месяца после смены руководства: Тим Кук возглавлял компанию 15 лет, а с 1 сентября 2026 года его место занял Джон Тернус. За время работы Кука капитализация выросла в 13 раз, годовые продажи iPhone увеличились почти в четыре раза, а выручка от сервисов поднялась с 10 миллиардов до более чем 100 миллиардов долларов в год."Покупатели примут новые цены, и абсолютная прибыль Apple не снизится даже при меньшей марже", — считает аналитик Bank of America Вамси Мохан, чью оценку приводит издание. По его словам, спрос поддержат складной iPhone Duo и обновленная Siri с искусственным интеллектом.Одним из факторов репутации надежного бизнеса стала сдержанная политика капитальных расходов: пока конкуренты тратят огромные суммы на дата-центры для искусственного интеллекта, Apple сосредоточена на устройствах и сервисах. При этом из-за спроса дата-центров резко подорожали память и постоянные накопители, и Apple подняла цены на всю линейку устройств. В Китае, на падающем рынке, Apple заняла второе место с долей около 18%, а за первые три дня продаж iPhone 18 Pro реализовала больше Pro-моделей, чем за всю неделю после выхода iPhone 17 Pro год назад.
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рынок, китай, apple, nvidia, wsj
Рынок, КИТАЙ, Apple, Nvidia, WSJ
Apple впервые закрыла торги выше 5 триллионов долларов
WSJ: Apple стала второй компанией после Nvidia, закрывшей торги выше 5 триллионов долларов
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Акции Apple в среду, 14 октября, закрыли торги выше отметки в 5 триллионов долларов капитализации. Компания стала второй после Nvidia, завершившей торговый день выше этого уровня. Внутри сессий капитализация Apple шесть раз преодолевала эту отметку, но ни разу не закрывалась выше, пишет WSJ.
Рубеж взят через полтора месяца после смены руководства: Тим Кук возглавлял компанию 15 лет, а с 1 сентября 2026 года его место занял Джон Тернус. За время работы Кука капитализация выросла в 13 раз, годовые продажи iPhone увеличились почти в четыре раза, а выручка от сервисов поднялась с 10 миллиардов до более чем 100 миллиардов долларов в год.
"Покупатели примут новые цены, и абсолютная прибыль Apple
не снизится даже при меньшей марже", — считает аналитик Bank of America
Вамси Мохан, чью оценку приводит издание.
По его словам, спрос поддержат складной iPhone Duo и обновленная Siri с искусственным интеллектом.
Одним из факторов репутации надежного бизнеса стала сдержанная политика капитальных расходов: пока конкуренты тратят огромные суммы на дата-центры для искусственного интеллекта, Apple сосредоточена на устройствах и сервисах. При этом из-за спроса дата-центров резко подорожали память и постоянные накопители, и Apple подняла цены на всю линейку устройств. В Китае
, на падающем рынке, Apple заняла второе место с долей около 18%, а за первые три дня продаж iPhone 18 Pro реализовала больше Pro-моделей, чем за всю неделю после выхода iPhone 17 Pro год назад.