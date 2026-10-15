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Генсек АСЕАН призвал расширить сотрудничество с Россией в энергетике

Генсек АСЕАН призвал расширить сотрудничество с Россией в энергетике - 15.10.2026, ПРАЙМ

Генсек АСЕАН призвал расширить сотрудничество с Россией в энергетике

Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорн призвал страны-участницы объединения расширить сотрудничество с Россией в... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:25+0300

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россия

москва

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорн призвал страны-участницы объединения расширить сотрудничество с Россией в энергетической сфере, включая развитие возобновляемых источников энергии и совместных проектов. "Мы должны расширять наше сотрудничество (с Россией - ред.) и помогать друг другу. Это включает развитие возобновляемых источников энергии, интеграцию, обмен между компаниями и более тесные связи в отношении разработки совместных проектов по традиционным и возобновляемым источникам энергии", - сказал генсек в рамках Российской энергетической недели. По его словам, на фоне стоящих сегодня вызовов в области энергетической безопасности существует возможность для сотрудничества России и АСЕАН. Это также позволит увеличить объем торговли между сторонами, в корзину которой войдут нефть и нефтепродукты, газ, в том числе СПГ. "Мы также учитываем и национальные приоритеты. Сильное и крепкое сотрудничество с Россией очень важно в этом отношении, а также развитие партнерских отношений, местных и международных рынков", - отметил Као Ким Хорн. Он подчеркнул, что с увеличением спроса на энергоресурсы страны должны обеспечивать безопасность совместной работы, и для развития этих рынков нужны такие надежные партнеры как Россия. "В России есть ресурсы и опыт. Поэтому очень важно развитие нефтегазового сотрудничества и... развитие технологий", - заключил дипломат. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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