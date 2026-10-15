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АСЕАН стремится укреплять отношения с широким кругом партнеров - 15.10.2026, ПРАЙМ
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АСЕАН стремится укреплять отношения с широким кругом партнеров
АСЕАН стремится укреплять отношения с широким кругом партнеров - 15.10.2026, ПРАЙМ
АСЕАН стремится укреплять отношения с широким кругом партнеров
АСЕАН стремится укреплять отношения с широким кругом партнеров, которые могут соперничать друг с другом, сообщил генсек АСЕАН Као Ким Хорн. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T00:26+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. АСЕАН стремится укреплять отношения с широким кругом партнеров, которые могут соперничать друг с другом, сообщил генсек АСЕАН Као Ким Хорн. "У нас широкий круг партнеров. Да, они соперничают между собой, но для нас важнее укреплять отношения с каждым из них, расширять сотрудничество и добиваться конкретных результатов, выгодных обеим сторонам. В этом и заключается наш подход", - сказал он в интервью Sputnik. Генсек организации отметил, что у АСЕАН тесные отношения с Россией, США, Китаем, Индией и другими странами, а также Евросоюзом. "Мы их называем партнерами по диалогу. С некоторыми из них отношения уже удалось вывести на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", - добавил он. АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В этом году отмечается 35-летие отношений между Россией и АСЕАН. Юбилейный саммит прошел в Казани 17-19 июня.
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россия, мировая экономика, сша, китай, индия, асеан, sputnik, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ИНДИЯ, АСЕАН, Sputnik, ЕС
00:26 15.10.2026
 
АСЕАН стремится укреплять отношения с широким кругом партнеров

Као Ким Хорн: АСЕАН стремится укреплять отношения с широким кругом партнеров

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. АСЕАН стремится укреплять отношения с широким кругом партнеров, которые могут соперничать друг с другом, сообщил генсек АСЕАН Као Ким Хорн.
"У нас широкий круг партнеров. Да, они соперничают между собой, но для нас важнее укреплять отношения с каждым из них, расширять сотрудничество и добиваться конкретных результатов, выгодных обеим сторонам. В этом и заключается наш подход", - сказал он в интервью Sputnik.
Генсек организации отметил, что у АСЕАН тесные отношения с Россией, США, Китаем, Индией и другими странами, а также Евросоюзом.
"Мы их называем партнерами по диалогу. С некоторыми из них отношения уже удалось вывести на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", - добавил он.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В этом году отмечается 35-летие отношений между Россией и АСЕАН. Юбилейный саммит прошел в Казани 17-19 июня.
 
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