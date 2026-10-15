https://1prime.ru/20261015/aseany-874255122.html

АСЕАН стремится укреплять отношения с широким кругом партнеров

АСЕАН стремится укреплять отношения с широким кругом партнеров - 15.10.2026, ПРАЙМ

АСЕАН стремится укреплять отношения с широким кругом партнеров

АСЕАН стремится укреплять отношения с широким кругом партнеров, которые могут соперничать друг с другом, сообщил генсек АСЕАН Као Ким Хорн. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T00:26+0300

2026-10-15T00:26+0300

2026-10-15T00:26+0300

россия

мировая экономика

сша

китай

индия

асеан

sputnik

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874255122.jpg?1792013206

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. АСЕАН стремится укреплять отношения с широким кругом партнеров, которые могут соперничать друг с другом, сообщил генсек АСЕАН Као Ким Хорн. "У нас широкий круг партнеров. Да, они соперничают между собой, но для нас важнее укреплять отношения с каждым из них, расширять сотрудничество и добиваться конкретных результатов, выгодных обеим сторонам. В этом и заключается наш подход", - сказал он в интервью Sputnik. Генсек организации отметил, что у АСЕАН тесные отношения с Россией, США, Китаем, Индией и другими странами, а также Евросоюзом. "Мы их называем партнерами по диалогу. С некоторыми из них отношения уже удалось вывести на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", - добавил он. АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В этом году отмечается 35-летие отношений между Россией и АСЕАН. Юбилейный саммит прошел в Казани 17-19 июня.

сша

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, китай, индия, асеан, sputnik, ес