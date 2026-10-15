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АСЕАН заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Китаем

АСЕАН заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Китаем - 15.10.2026, ПРАЙМ

АСЕАН заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Китаем

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Китаем, сообщил генсек АСЕАН Као Ким Хорн. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T00:29+0300

2026-10-15T00:29+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Китаем, сообщил генсек АСЕАН Као Ким Хорн. "Мы заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Китаем с учет меняющихся условий", - сказал он в интервью Sputnik. В качестве одного из примеров генсек организации привел обновление соглашения о свободной торговле. "Рассчитываем, что его реализация начнется в ближайшее время", - добавил он.

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мировая экономика, россия, китай, асеан, sputnik