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АСЕАН заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Китаем
АСЕАН заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Китаем - 15.10.2026, ПРАЙМ
АСЕАН заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Китаем
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Китаем, сообщил генсек АСЕАН Као Ким Хорн. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T00:29+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Китаем, сообщил генсек АСЕАН Као Ким Хорн.
"Мы заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Китаем с учет меняющихся условий", - сказал он в интервью Sputnik.
В качестве одного из примеров генсек организации привел обновление соглашения о свободной торговле.
"Рассчитываем, что его реализация начнется в ближайшее время", - добавил он.
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Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, АСЕАН, Sputnik
АСЕАН заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Китаем
Генсек АСЕАН: организация заинтересована в развитии отношений с Китаем
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Китаем, сообщил генсек АСЕАН Као Ким Хорн.
"Мы заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Китаем с учет меняющихся условий", - сказал он в интервью Sputnik.
В качестве одного из примеров генсек организации привел обновление соглашения о свободной торговле.
"Рассчитываем, что его реализация начнется в ближайшее время", - добавил он.